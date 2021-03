Thomas De Gendt heeft zondag de slotetappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Belg kwam in Barcelona solo over de streep. Adam Yates liet zich in de laatste rit niet meer verrassen en greep de eindzege.

De 34-jarige De Gendt maakte onderdeel uit van een grote kopgroep en sprong daar samen met Matej Mohoric op zo'n 40 kilometer van de streep weg. De Belg en de Sloveen hielden de achtervolgers op gepaste afstand en mochten samen strijden om de ritzege.

Op 5 kilometer van de streep koos De Gendt weer voor de aanval en ditmaal kon Mohoric de renner van Lotto Soudal niet volgen. De Gendt liet zich niet meer achterhalen en kwam solo over de finish. Mohoric kwam op 22 tellen als tweede over de meet.

Achter het tweetal deelden concurrenten van Yates nog wat speldenprikjes uit om de klassementsleider aan het wankelen te brengen, maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Yates eindigde in de slotetappe als negende en verzekerde zich van de eindwinst.

In het algemeen klassement eindigt Yates met een voorsprong van 45 en 49 tellen op zijn INEOS-ploeggenoten Richie Porte en Geraint Thomas. Alejandro Valverde wordt vierde en Wilco Kelderman is de beste Nederlander in het klassement op plaats vijf.

Voor Yates, die eerder deze week de derde etappe op zijn naam schreef, is de eindzege in Catalonië zijn eerste eindoverwinning sinds hij dit jaar voor INEOS Grenadiers rijdt. Vorig jaar werd de Ronde van Catalonië niet verreden vanwege de coronacrisis.