BORA-hansgrohe heeft zondagochtend kort voor aanvang van Gent-Wevelgem een startverbod gekregen. De Duitse ploeg heeft geen begrip voor die beslissing en de Belgische coronarichtlijnen.

"Ik ben erg teleurgesteld en kwaad", zegt ploegmanager Ralph Denk op de website van BORA-hansgrohe. "Een lokale bestuurder kan een heel team zomaar deelname ontzeggen aan een van de grootste koersen."

Vrijdag mocht BORA ook al niet van start in de Belgische koers E3 Saxo Bank Classic, omdat renner Matthew Walls positief was getest op COVID-19. Zondag stonden de Duitsers Nils Politt, Pascal Ackermann (foto), Marcus Burghardt, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig, de Italiaan Daniel Oss en de Pool Maciej Bodnar al klaar voor de start toen ze te horen kregen dat ze niet mochten rijden.

"Na die positieve uitslag zijn Walls, net als zijn kamergenoot en zijn fysiotherapeut als categorie 1-contactpersonen, in quarantaine gegaan", legt Denk uit. "Daarna kregen we het bevel om sommige andere renners ook in quarantaine te doen. Het was volledig onduidelijk en arbitrair waarom bepaalde renners wel en anderen niet geïsoleerd moesten worden."

BORA vreest Dwars door Vlaanderen ook te moeten missen

Denk heeft geen begrip voor de coronamaatregelen in België. "We zijn hier dagelijks getest en op Walls na was de uitslag steeds negatief. We hebben er alles aan gedaan om te mogen starten, maar de dokter wilde gisteravond niet eens meer met ons praten."

"Eerlijk waar, ik kan niet begrijpen waarom andere teams in vergelijkbare omstandigheden wel mogen koersen. Het team moet zelfs tot en met 1 april in quarantaine, waardoor we ook Dwars door Vlaanderen zullen missen."

BORA is na Trek-Segafredo de tweede ploeg die niet mee mag doen aan Gent-Wevelgem. Bij de formatie van titelverdediger Mads Pedersen waren er twee positieve coronatesten. Koen de Kort zou namens Trek meerijden in de Belgische semiklassieker.