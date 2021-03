Mads Pedersen kan zondag zijn titel in Gent-Wevelgem niet verdedigen. Trek-Segafredo, de ploeg van de voormalig wereldkampioen, heeft zich vanwege twee positieve coronatesten teruggetrokken voor de Belgische klassieker.

Trek-Segafredo meldt zaterdag in een verklaring dat een teamlid vrijdag positief testte. Die persoon ging vervolgens in isolatie, net als iedereen die nauw contract met hem of haar had gehad.

De hele ploeg onderging vervolgens een nieuwe PCR-test en daaruit kwam nog een positief geval. Vervolgens besloot Trek-Segafredo om het hele team niet te laten starten in Gent-Wevelgem.

Pedersen won de WorldTour-koers vorig jaar door Florian Sénéchal en Matteo Trentin te kloppen in de sprint van een klein groepje. De Deen was dit jaar al de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne en eindigde vorige week als tweede in de Bredene Koksijde Classic.

Naast Pedersen zouden ook de Nederlander Koen de Kort, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, de Amerikanen Kiel Reijnen en Quinn Simmons en de Ier Ryan Mullen namens Trek-Segafredo van start gaan in Gent-Wevelgem.

Mathieu van der Poel, die vorig jaar negende werd, slaat Gent-Wevelgem dit seizoen over. Wout van Aert staat wel op de startlijst.