Fabio Jakobsen maakt naar alle waarschijnlijkheid volgende maand zijn rentree in het wielerpeloton. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step richt zich op deelname aan de Ronde van Turkije, die van 11 tot en met 18 april op de kalender staat.

Jakobsen zit in de laatste fase van zijn herstel na zijn zware crash van zeven maanden geleden in de Ronde van Polen. Eerder deze maand hervatte de 24-jarige renner uit Heukelum al de training bij zijn Belgische ploeg.

"Fabio heeft een maand in Spanje gezeten met zijn vriendin om te trainen. Zijn vriendin rijdt met de brommer, dat is handig. Het zou mooi zijn als hij in de Ronde van Turkije kan terugkeren", zei ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick-Step zaterdag bij VTM Nieuws.

"Dan zullen we zien welke progressie hij maakt. Of we veel met elkaar spreken? We sturen geregeld een whatsappje of bellen weleens. In begin was het moeilijk om te praten door zijn gehavende mond en alle operaties."

Vlak na de heftige val in Polen vocht Jakobsen in het ziekenhuis voor zijn leven en in de afgelopen maanden onderging hij diverse operaties, vooral om de schade aan zijn gezicht te herstellen. Deze maand werden hechtingen in zijn mond verwijderd, waarna hij weer mocht trainen.

De Ronde van Turkije is een procontinentale koers, één niveau onder de WorldTour. Het evenement ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie.