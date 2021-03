Peter Sagan heeft zaterdag de zesde etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Slowaak was oppermachtig in de sprint van een uitgedund peloton. Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard pakte de eindzege in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali.

Sagan boekte in Catalonië zijn eerste zege van het jaar. De drievoudig wereldkampioen, die vorig seizoen in de Giro d'Italia zijn eerste overwinning in meer dan een jaar vierde, had op de oplopende finishstraat in Mataró een fietslengte voorsprong op Daryl Impey (tweede) en Sebastián Molano (derde).

De leiderstrui van Adam Yates kwam niet in gevaar. De Brit verdedigt zondag in de traditionele slotrit in Barcelona - met zes keer de beklimming van de Montjuïc - een voorsprong van 45 seconden op zijn ploegmaat Richie Porte.

Harold Tejada, Dmitrii Strakhov, Matej Mohoric, Mattias Jensen en Antoine Duchesne vormden na een chaotische openingsfase de kopgroep van de dag. Het vijftal kreeg een maximale voorsprong van ruim vier minuten, maar met nog 20 kilometer te gaan waren alle vluchters teruggepakt.

Een aanval van Remi Cavagna vlak na de top van de Alt El Collet, de slotklim van derde categorie, strandde eveneens, waardoor het een sprint werd. Sagan was de favoriet door het klimmetje richting de streep en de kopman van BORA-hansgrohe stelde niet teleur.

Vingegaard sluit succesvolle week goed af

In Italië sloot Vingegaard een succesvolle week af met de winst van de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali. De leiderstrui van de Deen kwam in de slotetappe niet meer in gevaar.

De 24-jarige Vingegaard maakte in de heuvelachtige vijfde rit deel uit van een late ontsnapping en eindige als tweede achter ritwinnaar Mikkel Frølich Honoré.

De renner van Jumbo-Visma ging sinds zijn zege in de tweede rit aan de leiding in het algemeen klassement. Vrijdag pakte de klimmer zijn tweede etappezege.

Door de eindzege van Vingegaard staat Jumbo-Visma tot dusver op tien overwinningen dit seizoen. Daarmee bezet de Nederlandse formatie de tweede plaats op de lijst van ploegen met de meeste zeges in 2021. Alleen het Belgische Deceuninck-Quick-Step won dit jaar meer koersen (dertien).