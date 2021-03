Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard heeft zaterdag het eindklassement in de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali gewonnen. In de slotetappe van de Italiaanse rittenkoers kwam de leiderstrui van de Deen niet meer in gevaar.

De 24-jarige Vingegaard maakte in de vijfde en laatste heuvelachtige rit deel uit van een late ontsnapping en eindige als tweede achter ritwinnaar Mikkel Frølich Honoré.

De renner van Jumbo-Visma kende een uiterst succesvolle week in Italië. Na zijn etappezege in de tweede rit nam hij de leiding in het algemeen klassement. Vrijdag was hij dankzij zijn tweede ritzege al zo goed als zeker van de eindoverwinning.

Door de eindzege van Vingegaard staat Jumbo-Visma tot dusver op tien overwinningen dit seizoen. Daarmee bezet de Nederlandse formatie de tweede plaats op de lijst van ploegen met de meeste zeges in 2021. Alleen het Belgische Deceuninck-Quick-Step won dit jaar meer koersen (dertien).