De internationale wielerunie UCI heeft een officieel onderzoek ingesteld naar de mogelijke aanwezigheid van Pedro Celaya in de Ronde van Catalonië. De Spaanse arts, die in het verleden voor de ploeg van Lance Armstrong werkte, is levenslang geschorst wegens dopingovertredingen.

Twee getuigen melden tegenover Cyclingnews dat ze Celeya dinsdag hebben gezien bij de tweede etappe van de Ronde van Catalonië. Dat was een individuele tijdrit met start en finish in Banyoles.

Celaya werd in 2014 voor acht jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA wegens zijn betrokkenheid bij het dopinggebruik bij US Postal, de ploeg van Armstrong. In hoger beroep werd de straf in 2018 door het internationale sporttribunaal CAS verzwaard tot levenslang.

"De UCI is op de hoogte van meldingen over de aanwezigheid van de heer Pedro Celaya in de Ronde van Catalonië", laat de internationale wielerbond aan Cyclingnews weten. "Alle informatie is overgedragen aan de ITA Cycling Unit, die de zaak verder zal onderzoeken." De ITA Cycling Unit werd op 1 januari van dit jaar in het leven geroepen om dopingovertredingen in het wielrennen te bestrijden.

Getuigen zagen Celaya met renners en ploegmedewerkers praten

Tijdens zijn levenslange schorsing is het voor Celaya niet verboden om als toeschouwer wielerkoersen te bezoeken. Volgens de getuigen van Cyclingnews sprak de dopingarts met renners, ploegmedewerkers en zelfs dopingcontroleurs en begaf hij zich in de voor publiek afgesloten 'paddock', waar de teambussen geparkeerd staan. Een van de getuigen heeft foto's als bewijsmateriaal geleverd.

Zaterdag wordt de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië verreden. INEOS-renner Adam Yates draagt de leiderstrui in de Spaanse rittenkoers.