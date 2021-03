Fernando Gaviria heeft bij een val in de E3 Saxo Bank Classic een polsbreuk opgelopen. Zijn ploeg UAE Team Emirates meldt zaterdag dat de sprinter ongeveer een maand aan de kant staat.

Uit röntgenonderzoek blijkt dat een stukje bot is afgebroken. Gaviria kan wel al snel de training hervatten, maar wedstrijden rijden zit er voorlopig niet in.

De 26-jarige Colombiaan ging vrijdag onderuit in de Belgische eendagskoers. In het ziekenhuis bleek dat hij daar een breuk aan over heeft gehouden.

"Dit is niet een foto die ik graag wil publiceren, maar dit hoort ook bij het wielrennen", schrijft de sprinter op Instagram bij de röntgenfoto.

Gaviria, winnaar van twee etappes in de Tour de France en vijf in de Giro d'Italia, wacht nog op zijn eerste zege van het seizoen. Hij kwam de afgelopen weken in actie in onder meer Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo.

De Colombiaan is de beoogde kopman van UAE Team Emirates in de Giro d'Italia. De eerste grote ronde van het jaar begint op 8 mei op Sicilië.