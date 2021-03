Wout van Aert eindigde vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic pas voor de tweede keer dit seizoen buiten de top tien van een daguitslag. De kopman van Jumbo-Visma ontplofte op de laatste heuvel en kwam als elfde over de streep.

"Op de Tiegemberg ging het licht opeens uit", zei Van Aert na de door Deen Kasper Asgreen gewonnen semiklassieker. "Plotseling moest ik gaan zitten en was het game over."

De Belg plaatste op de Tiegemberg, met nog 20 kilometer te gaan, de eerste demarrage in de groep met favorieten. Maar toen Mathieu van der Poel de aanval overnam, moest Van Aert passen. Hij kwam daardoor in een tweede groep terecht en kwam niet meer terug vooraan.

"Ik houd een dubbel gevoel aan deze koers over", aldus de Vlaming. "Mijn plaats zou in de voorste groep zijn, maar dat zat er vandaag niet in. Het is jammer dat de benen leegliepen op de Tiegemberg. Ik voelde me goed, dus zag het niet aankomen. Daarna was het geven tot het eind, maar vooraan zaten ze natuurlijk niet stil."

Lekke band op vervelend moment voor Van Aert

Van Aert had net als Van der Poel het probleem dat Deceuninck-Quick-Step heel sterk was. De ploeg van Asgreen had continu een numeriek overwicht, waardoor de twee topfavorieten heel veel kopwerk moesten verrichten. Van Aert kreeg bovendien een lekke band met nog 80 kilometer te gaan en moest daarna extra achtervolgen.

"Voor de Taaienberg voelde ik al dat de band een beetje aan het leeglopen was. Dat was een heel slecht moment om te wisselen, dus ik heb gewacht totdat het echt niet meer anders kon. Daar verschiet ik waarschijnlijk de pijl die ik in de finale tekortkwam", aldus Van Aert.

"Samen met Mathieu heb ik er nog alles aan gedaan, maar Deceuninck-Quick-Step toonde zich als blok erg sterk. Ze hebben de koers verdiend gewonnen. Het is jammer van vandaag, maar gelukkig komt Gent-Wevelgem er zondag al aan."