Mathieu van der Poel concludeerde vrijdag na de E3 Saxo Bank Classic dat zijn derde plek het hoogst haalbare was. Deceunick-Quick-Step was te sterk in de Vlaamse semiklassieker en pakte met Kasper Asgreen de zege.

"Deceunick-Quick-Step was met te veel renners vooraan, dat hebben ze heel slim aangepakt", zei de 26-jarige Van der Poel in Harelbeke. "Er was vandaag niet veel te doen tegen dit blok."

Deceunick-Quick-Step domineerde de E3 Saxo Bank Classic en zat continu met meerdere pionnen in de spits van de koers. In de beslissende kopgroep van zeven zaten drie renners van de Belgische formatie (Asgreen, Florian Sénéchal en Zdenek Stybar), waardoor Van der Poel gevangen zat toen Asgreen op 5 kilometer van de streep demarreerde.

"Uiteraard werd er naar mij gekeken, maar ik kan ook niet alles terughalen", aldus de Nederlands kampioen, die debuteerde in de E3 Classic. "Het was zoals iedereen mij vooraf gewaarschuwd had een enorm lastige koers, maar wel een mooie. Dit is koers, het is de verdienste van Deceuninck-Quick-Step om vooraan met zoveel man te zitten en de koers in handen te nemen."

Deceuninck-Quick-Step viert de zege van Kasper Asgreen (tweede van links). Deceuninck-Quick-Step viert de zege van Kasper Asgreen (tweede van links). Foto: ANP

Van der Poel en Van Aert kregen weinig steun

Van der Poel had met zijn eeuwige rivaal Wout van Aert een medestander in de strijd tegen Deceuninck-Quick-Step, maar de Belg moest passen toen Van der Poel op 20 kilometer van de streep versnelde op de Tiegemberg.

"Wout en ik hebben heel veel werk moeten doen, omdat we heel weinig steun kregen", zei de kopman van Alpecin-Fenix. "Dan weet je dat iedereen die in je wiel heeft gezeten, relatief uitgerust op de cruciale punten aankomt. En wij hadden niet meer de versnelling in de benen om het verschil te maken."

Van der Poel complimenteerde winnaar Asgreen voor een sterke koers. De Deense kampioen sprong op 70 kilometer van de streep voor het eerst weg, werd na een solo van zo'n 50 kilometer teruggepakt door de groep met Van der Poel en plaatste vervolgens met nog 5 kilometer te gaan de beslissende demarrage.

"Ik had wel verwacht dat Asgreen nog een keer zou gaan in de absolute finale, zodat hij zijn ploeggenoten in een zetel zou brengen", aldus Van der Poel. "Maar ik had niet verwacht dat hij nog zou sterk zou zijn en het zou houden tot de streep. De beste heeft gewonnen."

Van der Poel rijdt aanstaande woensdag nog Dwars door Vlaanderen, waarna volgende week de Ronde van Vlaanderen volgt. Dat monument won de Nederlander vorig seizoen. "Ik denk dat deze wedstrijd me gaat helpen om goed te zijn in de Ronde, daar ga ik nu rustig naar toewerken."