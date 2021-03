Mathieu van der Poel is vrijdag als derde geëindigd in de E3 Saxo Bank Classic. Deceuninck-Quick-Step domineerde de Vlaamse eendagskoers en dat leverde Kasper Asgreen een fraaie zege op.

Asgreen reed met nog 70 kilometer te gaan al een keer weg uit de voorste groep, waarna hij in de absolute finale werd teruggepakt door een groepje met daarin Van der Poel en Dylan van Baarle. Met Zdenek Stybar en Florian Sénéchal waren er ook nog twee ploeggenoten van Asgreen mee.

Op 5 kilometer van de streep demarreerde Asgreen nogmaals en mede door afstopwerk van Stybar en Sénéchal hield de Deense kampioen nu wel stand. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne van vorig seizoen kwam met een voorsprong van 32 seconden op zijn achtervolgers over de finish.

In de sprint om de tweede plek werd Van der Poel geklopt door Sénéchal, waardoor het feest voor Deceuninck-Quick-Step compleet was. Van Baarle eindigde als zevende.

Jumbo-Visma-kopman Wout van Aert blies zichzelf op met een aanval op de Tiegemberg en zat niet in de eerste groep. De Belg kwam als elfde over de streep.

Deceuninck-Quick-Step begint al vroeg met koersen

De grote namen lieten zich al vroeg zien in een aantrekkelijke editie van de E3 Saxo Bank Classic. Op de Taaienberg, met nog 80 kilometer tot de streep, versnelde Deceuninck-Quick-Step met de volledige ploeg. Van der Poel en Van Aert hadden opgelet, maar even later werd Van Aert teruggeslagen door een lekke band.

Jumbo-Visma ging in de achtervolging en op de Boigneberg dichtte Van Aert zelf het laatste gaatje. Dat was voor Van der Poel reden om te demarreren, maar de kopman van Alpecin-Fenix kreeg weinig ruimte. Dat gold niet voor de even eerder weggereden Asgreen, die solo een voorsprong van zo'n 25 seconden bij elkaar fietste.

Van Aert moest veel werk doen in de achtervolging, maar toch plaatste hij de eerste versnelling op de Tiegemberg, de laatste heuvel van de koers. De Belg moest echter passen toen Van der Poel de aanval overnam.

Kasper Asgreen viert zijn overwinning in Harelbeke. Kasper Asgreen viert zijn overwinning in Harelbeke. Foto: ANP

Van der Poel zit gevangen

Van der Poel trok door, maar met Stybar en Sénéchal had hij wel weer twee renners van Deceuninck-Quick-Step in zijn wiel. Ploeggenoten Greg Van Avermaet en Oliver Naesen (AG2R Citroën Team) sloten ook aan, net als even later Van Baarle.

Asgreen werd vervolgens bijgehaald, waardoor Deceuninck-Quick-Step met drie man vooraan zat. De groep met Van Aert volgde al op ruim twintig seconden en was kansloos voor de zege.

Het was wachten op een aanval van Deceuninck-Quick-Step en die kwam met nog 5 kilometer te gaan van wederom Asgreen. Van der Poel zat gevangen in de achtervolging en kwam niet verder dan derde plaats.