Steven Kruijswijk heeft vrijdag naast de zege gegrepen in de vijfde etappe van de Ronde van Catalonië. De Brabander zat in een kopgroep, maar zag de Duitser Lennard Kämna naar de overwinning soleren. Jumbo-Visma-renner Jonas Vingegaard was de beste in de vierde etappe van de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali.

In Catalonië had Kämna (foto) op de streep in Manresa een voorsprong van 39 seconden op de Portugees Ruben Guerreiro, die als tweede eindigde. De Spanjaard Mikel Bizkarra (+42 seconden) werd derde en Kruijswijk kwam twee seconden daarachter als tiende over de streep.

Het peloton, met daarin klassementsleider Adam Yates, gaf 1.59 minuten toe op de winnaar. De Brit behield de leiderstrui, met nog twee etappes te gaan. Zijn voorsprong op de nummer twee en ploegmaat Richie Porte is nog steeds 45 seconden. Wilco Kelderman (+1.03 minuten) blijft vijfde.

Kruijswijk verloor de vorige twee dagen flink wat tijd, waardoor hij vrijdag als de nummer 23 van het klassement begon aan de vijfde etappe. De Nederlander was de hele rit op zoek naar de dagzege. Na 60 kilometer koers sloeg hij met zo'n dertig renners een gat met het peloton.

De groep-Kruijswijk ging in de achtervolging op vier koplopers, die al eerder waren weggereden. De Nederlanders Thymen Arensman en Ide Schelling werden vergezeld door de Fransman Rémi Cavagna en de Sloveen Matej Mohoric. De vluchters werden bijgehaald, maar op dat moment ging Cavagna solo op zoek naar de ritzege.

Op de slotklim, de Port de Montserrat van eerste categorie met de top op 26 kilometer van de streep, werd Cavagna teruggepakt. Vervolgens regende het aanvallen in de kopgroep - ook Kruijswijk versnelde een paar keer - maar alleen Kämna wist een gat te slaan. De 24-jarige Duitser hield stand tot de finish en boekte zijn eerste zege van 2021.

Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma weer zege in Italië

In de Internationale Wielerweek Coppi-Bartali was Vingegaard na een heuvelachtige rit in San Marino de snelste sprinter van een eerste groep van zo'n 25 renners. De Spanjaard Javier Romo werd tweede en de Australiër Nick Schultz eindigde als derde.

De 24-jarige Vingegaard schreef woensdag ook al de tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers op zijn naam. Hij rijdt sindsdien in de leiderstrui. De Deen boekte vrijdag zijn derde zege van 2021. Jumbo-Visma staat dit seizoen op negen overwinningen.

De Internationale Wielerweek Coppi-Bartali, die geen WorldTour-koers is, wordt zaterdag afgesloten met wederom een heuvelachtige etappe. Vingegaard verdedigt in het klassement een voorsprong van zeven seconden op de nummer twee Schultz.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de winnende sprint van Vingegaard te bekijken.