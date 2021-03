BORA-hansgrohe heeft zich vrijdag op het laatste moment moeten terugtrekken bij de Belgische WorldTour-koers E3 Saxo Bank Classic. De Britse renner Matthew Walls testte positief op het coronavirus, waarna de hele ploeg niet aan de start verscheen.

Hoewel alle ploeggenoten van Walls negatief testten, werd de hele ploeg volgens de regels van de Belgische wielerbond uitgesloten van deelname. Tot de ploeg behoorden onder anderen de Duitsers Nils Politt en Marcus Burghardt en de Italiaan Daniel Oss.

Volgens de coronarichtlijnen van de Belgische bond mag BORA-hansgrohe zondag in Gent-Wevelgem niet met de beoogde ploeg voor de E3 Saxo Bank Classic starten. Ook volgende week in Dwars door Vlaanderen zal de Duitse ploeg met andere renners moeten starten.

De E3 Saxo Bank Classic is vrijdag vroeg in de middag begonnen. Onder anderen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Niki Terpstra, de winnaar van 2018, stonden aan de start in Harelbeke.

Vorig jaar ging de koers als gevolg van het coronavirus niet door. De laatste editie, in 2019, werd gewonnen door de Tsjech Zdenek Stybar. De koers wordt gezien als de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen.