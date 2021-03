De Tour de France van 2023 gaat van start in Bilbao, zo heeft organisatie ASO vrijdag bekendgemaakt. Het wordt de zesde keer in tien jaar tijd dat de grootste wielerkoers ter wereld buiten Frankrijk begint.

De eerste twee etappes van de editie van 2023 zullen worden verreden in Baskenland. Hoe de route er precies uitziet, wordt op een later moment bekendgemaakt.

De Tour begon één keer eerder in Baskenland, in 1992. Destijds was San Sebastian het beginpunt van de Ronde van Frankrijk en ging de winst in de proloog naar Miguel Indurain.

De laatste jaren begon het Tour-peloton in onder meer Yorkshire (2014), Utrecht (2015), Düsseldorf (2017) en Brussel (2019) aan de drieweekse rittenkoers. Volgend jaar is Kopenhagen de volgende niet-Franse startplaats.

Dit jaar wordt de 108e editie van de Tour de France verreden, die op 26 juni in Nice zal beginnen. Tadej Pogacar rekende vorig jaar op de slotdag af met zijn landgenoot Primoz Roglic en geldt als titelverdediger.