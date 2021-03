De gemeente Utrecht wil volgend jaar alsnog de start van de Vuelta a España organiseren. De Spaanse etappekoers zou vorig jaar al in Utrecht van start gaan, maar dat ging als gevolg van de coronapandemie niet door.

Donderdag heeft de gemeenteraad van Utrecht opnieuw de ambitie uitgesproken de start van de Vuelta in 2022 te willen huisvesten. De raadsleden stemden met een meerderheid in voor een bijdrage van 250.000 euro aan het Utrechtse bid.

Verantwoordelijk wethouder Klaas Verschuure was blij met het besluit van de raad. "Vandaag heeft Utrecht koers gezet in de goede richting. We kijken ernaar uit om in 2022, rond de negenhonderdste verjaardag van onze stad, de Vuelta te ontvangen en er een prachtig stadsfeest van te maken."

Of de stad ook echt de start krijgt, is nog niet duidelijk. Momenteel onderzoekt de Spaanse organisatie van de Vuelta wat de mogelijkheden zijn om alsnog de wielerwedstrijd in Nederland te laten beginnen

Vorig jaar zouden er drie etappes zijn over Nederlands grondgebied: een ploegentijdrit met start en finish bij de Jaarbeurs in Utrecht, een rit van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda. Vanwege de coronapandemie bleef de Vuelta op Spaans grondgebied. De ronde werd ook ingekort van 21 tot 18 etappes.