Kirsten Wild heeft donderdag naast de zege in de Oxyclean Classic Brugge - De Panne gegrepen. De Nederlandse moest toezien hoe de Australische Grace Brown de sprintersploegen net te slim af was en eindigde als zesde.

De renster van Team BikeExchange bleef net uit de greep van het sprintende peloton en won voor het eerst een koers uit de WorldTour.

Achter Brown, die een marge van een paar seconden overhield, sprintte de Deense Emma Norsgaard naar de tweede plaats, voor de Belgische Jolien D'hoore. Wild was met haar zesde plaats de beste Nederlandse, Amy Pieters werd achtste.

De 28-jarige Brown was in de vier wedstrijden die ze dit jaar al reed drie keer als tweede geëindigd, in Nokere Koerse achter Pieters. "Ik wist dat aanvallen hier mijn enige kans was. Ik kan niet geloven dat het gelukt is. Ik ben in shock", sprak de winnares na afloop.

Vorig jaar won Lorena Wiebes de eendagsklassieker in De Panne. Het jaar daarvoor schreef Wild de Belgische koers op haar naam. Ze was toen de snelste in een sprint van een uitgedund peloton.