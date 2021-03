Steven Kruijswijk heeft opnieuw veel tijd verloren in de Ronde van Catalonië. De klassementsrenner van Jumbo-Visma moest donderdag in een zware bergrit minuten toegeven op de groep met favorieten. Esteban Chaves greep de dagzege in de Spaanse rittenkoers.

Kruijswijk demarreerde nog op de slotklim naar de top van Port Ainé, maar moest die inspanningen bekopen en kwam op minuten binnen van dagwinnaar van Chaves, die na een demarrage op 7 kilometer van de streep alleen vooruit bleef. Woensdag verloor Kruijswijk ook al anderhalve minuut in een zware bergrit.

Wilco Kelderman bleef wel overeind in de groep met favorieten. De kopman van BORA-hansgrohe, die twee maanden geleden nog een nekwervel brak bij een trainingsongeluk met zijn ploeg in Italië, kwam als zevende over de meet en handhaafde zijn vijfde plaats in het algemeen klassement. Hij staat een minuut achter klassementsleider Adam Yates, wiens leiderstrui niet in gevaar kwam.

De Ronde van Catalonië duurt nog tot en met zondag, maar lijkt een prooi te worden voor klassementsleider Yates. De Brit heeft een voorsprong van 45 seconden op nummer twee Richie Porte en de resterende drie ritten gaan niet meer door het hooggebergte. Met Yates, Porte en Geraint Thomas bestaat het hele podium vooralsnog uit renners van INEOS-Grenadiers.

Esteban Chaves kwam als eerste boven op de Port Ainé. Esteban Chaves kwam als eerste boven op de Port Ainé. Foto: Getty Images

Kämna probeert lange solo

De vierde etappe van de Ronde van Catalonië voerde de renners over 166,5 glooiende kilometers van Ripoll naar de top van de Port Ainé in de Pyreneeën. Pas op de eerste klim naar Port de Toses kwam de vlucht van de dag tot stand, met onder anderen de Nederlanders Antwan Tolhoek en Koen Bouwman en klimspecialisten Lennard Kämna en Rigoberto Urán.

De twaalfkoppige kopgroep viel door een aanval van Kämna uiteen bij op de flanken van de tweede beklimming. De Duitser, die tot vorig jaar nog voor het Nederlands getinte Team DSM (voorheen Sunweb) reed, ging op 61 kilometer van de streep solo, maar werd al vroeg op de 18 kilometer lange slotklim ingerekend door het peloton.

Onder aanvoering van het INEOS-Grenadiers van klassementsleider Yates reed een uitgedunde groep met favorieten in hoog tempo naar de top van de Port Ainé. Op 10 kilometer van de streep testte Kruijswijk zijn benen met een tempoversnelling, maar ook hij kreeg weinig ruimte van INEOS en moest niet veel later lossen.

Chaves had meer succes met zijn uitvalpoging op ruim 7 kilometer van de top. De Colombiaan van Team BikeExchange sloeg direct een gat met de groep met favorieten en handhaafde op een streep een voorsprong van zeven seconden. Michael Woods won de sprint van de groep met favorieten.