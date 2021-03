Sam Bennett heeft woensdag de Oxyclean Classic Brugge-De Panne gewonnen. De Ier van Deceuninck-Quick-Step was in de Belgische eendagskoers oppermachtig in de massasprint.

Bennett had op de finish zeker twee fietslengtes voorsprong op de Belg Jasper Philipsen (tweede) en de Duitser Pascal Ackermann (derde) en boekte daarmee zijn vijfde zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij twee etappes in Parijs-Nice en de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Cees Bol was op de zevende plaats de beste Nederlander. De sprinter van DSM zat te ver van achteren om een rol van betekenis te spelen. David Dekker, de sprinter van Jumbo-Visma, was niet in de top van de uitslag te vinden.

Dylan Groenewegen, de winnaar van 2019, ontbrak woensdag in het peloton. De sprinter van Jumbo-Visma is nog altijd geschorst vanwege zijn rol bij de zware valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen van vorig jaar.

Waaiers zijn van korte duur

In de ruim 200 kilometer lange De Panne ontstond al snel een kopgroep van zes renners, onder wie de Nederlander Wout van Elzakker van het Italiaanse Vini Zabù. Op het hoogtepunt kregen zij een voorsprong van 4,5 minuten van het peloton, waarin onderweg breuken ontstonden door de harde zijwind. Uiteindelijk waren de waaiers van korte duur.

Door het hoge tempo van de grote groep werden de zes vluchters al op 76 kilometer van de streep ingerekend. Daarna probeerden verschillende renners hun geluk te beproeven, maar de sprintersploegen stonden geen lange ontsnappingen toe en reden in volle vaart naar de finish in De Panne.

Deceuninck-Quick-Step bracht Bennett in een zetel naar de finish en de Ier bekroonde het werk van zijn ploeggenoten met een overtuigende zege. Philipsen en Ackermann kwamen nimmer in de buurt van de sprinter van de Belgische formatie.