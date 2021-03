Adam Yates heeft woensdag de macht gegrepen in de Ronde van Catalonië. De 28-jarige renner van INEOS Grenadiers kwam in de derde etappe met finish bergop solo over de streep. Steven Kruijswijk verloor anderhalve minuut en lijkt een goed klassement al te kunnen vergeten.

Yates neemt de leiderstrui over van João Almeida. De Portugees zakt naar de derde plaats, achter Richie Porte. Wilco Kelderman, die in Catalonië zijn rentree maakt na een aanrijding op de training, is op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Thymen Arensman was een van de hoofrolspelers in de langste etappe van de WorldTour-koers (203 kilometer), met finish in skioord Vallter 2000. De 21-jarige Nederlander bleef als laatste over van een kopgroep van negen man, die al vroeg in de etappe was ontstaan.

Arensman hield op de 11 kilometer lange slotklim verrassend lang stand. Pas 4,5 kilometer voor de top werd hij gegrepen door de voorwacht van de groep der favorieten.

Kelderman houdt schade beperkt, Kruijswijk haakt af

Waar Kruijswijk, die dinsdag nog een prima tijdrit afwerkte en vijfde stond in het klassement, het steeds lastiger kreeg, kwam zijn ploeggenoot Sepp Kuss wel goed voor de dag. De Amerikaan reed met Adam Yates en Alejandro Valverde weg bij de rest en kwam na een venijnige aanval zelfs alleen op kop te zitten.

Yates, die pas zijn tweede koers rijdt voor zijn nieuwe team INEOS Grenadiers, bleek zijn krachten beter ingedeeld te hebben. Hij overvleugelde Kuss en finishte met een voorsprong van dertien seconden op nummer twee Esteban Chaves. Kuss verloor ruim een halve minuut en werd zesde.

Waar Kelderman in een groep met de meeste andere favorieten over de streep kwam, verloor Kruijswijk in de slotkilometers ruim anderhalve minuut, waardoor hij wegvalt uit de top tien van het klassement.

Vingegaard bezorgt Jumbo-Visma zege in Italië

Jonas Vingegaard zorgde woensdag wel voor succes voor Jumbo-Visma. De 24-jarige Deen was in Italië de beste in de tweede etappe van de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali.

Vingegaard rekende op de top van de Sogliano al Rubicone af met de Colombiaanse klimmer Iván Sosa van INEOS Grenadiers. De Australiër Nick Schultz werd op een handvol seconden derde.

Het ging constant op en af in de tweede etappe van de Internationale Wielerweek. De renners moesten onder meer vijf keer over de Sogliano al Rubicone (3,1 kilometer à 6,4 procent).

Vingegaard is uitstekend begonnen aan zijn derde seizoen bij Jumbo-Visma. De talentvolle klimmer won een maand geleden al een zware bergrit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is in tegenstelling tot de Internationale Wielerweek wel een WorldTour-koers.

De Italiaanse etappekoers duurt nog tot en met zaterdag.