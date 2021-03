Jim Ratcliffe, mede-eigenaar van INEOS, heeft een lans gebroken voor Dave Brailsford. Hij denkt niet dat de teambaas van de wielerformatie iets te maken heeft gehad met de omstreden dokter Richard Freeman, die in zijn tijd bij het toenmalige Team Sky een wielrenner doping zou hebben gegeven.

"We hebben allemaal een menselijke antenne", zegt Ratcliffe in gesprek met The Telegraph. "Mijn antenne geeft een signaal als ik me ergens niet bij op mijn gemak voel, maar dat is niet het geval als ik met Dave praat. Integendeel zelfs."

Een medisch tribunaal oordeelde deze maand dat Freeman in 2011 testosteron heeft besteld met als doel om de prestaties van een Sky-renner te verbeteren. Volgens de omstreden dokter waren de dertig zakjes testosteronpleisters als medicijn bedoeld voor toenmalig staflid Shane Sutton. Dat verhaal wordt overigens ontkend door Sutton.

Brailsford was in 2011 al werkzaam bij Sky - de ploeg heet sinds vorig jaar INEOS Grenadiers - en was dus mogelijk op de hoogte van de praktijken van Freeman. Hoewel de druk op zijn positie verder toeneemt, weet Ratcliffe zeker dat de 57-jarige Brit onschuldig is in deze dopingzaak.

"Ik heb een goede relatie met Dave en hij heeft mijn volledige steun. Dat blijft zo, tenzij er opeens een schokkende ontwikkeling in de zaak komt. Maar ik ken ook de renners uit de ploeg en ik zou stomverbaasd zijn als er iets verkeerds is gebeurd", aldus de INEOS-baas.

Freeman was tussen 2009 en 2017 teamarts bij het toenmalige Sky én de Britse wielerbond, waar Brailsford tussen 1997 en 2004 werkzaam was als sportief directeur. Team Sky was zeer succesvol met onder meer zeven eindzeges in de Tour de France tussen 2012 en 2019.