Rohan Dennis heeft dinsdag de tijdrit in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. Steven Kruijswijk was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

Dennis had 22 minuten en 27 seconden nodig voor de 18 kilometer lange tijdrit. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden bleef de Fransman Rémi Cavagna 5 seconden voor.

De Portugees João Almeida is de nieuwe leider in het algemeen klassement. De renner van Deceunick-Quick-Step werd derde in de chronorace op bijna een halve minuut van Dennis.

Kruijswijk gaf 33 seconden toe op de Australiër van INEOS Grenadiers. Met zijn 23.00 was de Brabander enkele seconden sneller dan INEOS-kopmannen Richie Porte, Adam Yates en Geraint Thomas.

In het klassement heeft Kruijswijk op de vierde plaats een achterstand van vijf seconden op Almeida. De kopman van Jumbo-Visma rijdt in Catalonië zijn tweede koers van 2021, nadat hij in Parijs-Nice onopvallend 29e werd in het eindklassement.

Nog drie Nederlanders in top twintig

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) werd twaalfde in de tijdrit op 53 seconden van Dennis. Ook Thymen Arensman (zestiende), Koen Bouwman (zeventiende) en Robert Gesink (twintigste) reden een goede rit.

De eerste etappe werd maandag gewonnen door de Deen Andreas Kron. De Ronde van Catalonië duurt nog tot en met zondag, woensdag staat er een etappe met finish bergop op het programma.