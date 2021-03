Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Jos van Emden hebben dinsdag hun aflopende contracten bij Jumbo-Visma verlengd. De drie 'cultuurdragers', zoals de Nederlandse WorldTour-ploeg ze noemt, liggen nu tot en met 2023 vast.

De 33-jarige Kruijswijk is bezig aan zijn twaalfde profseizoen bij Jumbo-Visma, dat eerder Rabobank, Blanco Pro Cycling, Belkin en Lotto-Jumbo heette. Zijn hoogtepunt was de derde plaats in de Tour de France van 2019. "Voor de toekomst zie ik nog een belangrijke rol voor mezelf weggelegd."

Gesink (34) kwam eveneens voor geen andere ploeg uit dan Jumbo-Visma, waar hij momenteel zijn vijftiende seizoen rijdt. De Varssevelder eindigde onder meer vijf keer in de top tien van een grote ronde en won in 2016 een Vuelta-rit. "Ik heb het gevoel dat ik nog wel even mee kan."

De 36-jarige Van Emden maakt sinds 2008 deel uit van Jumbo-Visma. Hij werd onder meer twee keer Nederlands kampioen tijdrijden en was in 2017 de beste in de afsluitende tijdrit van de door Tom Dumoulin gewonnen Ronde van Italië.

"Jos, Steven en Robert hebben er mede voor gezorgd dat er een nieuwe cultuur in de ploeg is gekomen", zegt ploegbaas Richard Plugge. "Sinds 2013 hebben zij bijgedragen aan die verandering. Zij waren renners die zagen dat het anders moest en kon."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin Jumbo-Visma de contractverlenging van Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Jos van Emden bekendmaakt.

Van Emden ziet zichzelf als 'waakhond'

Van Emden noemt zichzelf de "waakhond" van de manier van werken bij Jumbo-Visma. "Cultuurdragers houden in de gaten dat het allemaal normaal blijft, dat dingen niet doorslaan. Ik denk dat we door normaal te blijven doen, uiteindelijk juist zo ver zijn gekomen met deze ploeg."

Eerder dit jaar slaagde Jumbo-Visma er al in om het contract van de gewilde Wout van Aert tot en met 2024 te verlengen. Primoz Roglic, de andere blikvanger van de ploeg, tekende in september 2019 al tot en met 2023 bij.