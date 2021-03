Michal Kwiatkowski heeft de afgelopen weken zonder dat hij het wist de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo gereden met een gebroken rib.

De dertigjarige Kwiatkowski liep zijn kwetsuur begin deze maand op bij een val in de Italiaanse eendagskoers Trofeo Laigueglia.

Daarna startte de Pool nog in Strade Bianche (niet gefinisht), Tirreno-Adriatico (51e in het eindklassement na zeven etappes) en Milaan-San Remo (zeventiende afgelopen zaterdag).

"Vandaag bleek dat ik een gebroken rib heb", schrijft Kwiatkowski maandag op Twitter. "Het was geen eenvoudige Italiaanse cyclus na mijn crash in Laigueglia, zowel fysiek als mentaal."

De wereldkampioen van 2014 gaat het voorlopig even rustig aan doen en hoopt dan weer in vorm te raken voor de komende klassiekers. Over twee weken staat de Ronde van Vlaanderen op het programma.

Bauke Mollema won de Trofeo Laigueglia, waarin Kwiatkowski na zijn val moest afstappen.