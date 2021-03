Na zijn rol als knecht in Parijs-Nice mag Steven Kruijswijk deze week in de Ronde van Catalonië voor eigen kansen gaan. De strijd om de eindzege zal zwaar worden, want er doen veel toprenners mee aan de Spaanse WorldTour-koers.

"Ik hoop hier wel echt mee te kunnen doen in het algemeen klassement", zegt Kruijswijk, die zijn seizoen eerder deze maand begon met de 29e plek in Parijs-Nice.

De 33-jarige Brabander is een van de drie kopmannen van Jumbo-Visma in de honderdste editie van de Ronde van Catalonië. De Nieuw-Zeelander George Bennett en de Amerikaan Sepp Kuss zijn ook beschermd. De Nederlandse ploeg stuurt alleen klimmers naar Spanje, met verder Robert Gesink, Chris Harper, Koen Bouwman en Antwan Tolhoek.

"We staan met een sterke ploeg aan de start en doen zeker niet onder voor andere teams", zegt ploegleider Grischa Niermann. "Onze kopmannen mogen alle drie proberen een zo goed mogelijk klassement te rijden."

Nederlanders in Ronde van Catalonië Jumbo-Visma: Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Koen Bouwman en Antwan Tolhoek

Team DSM: Thymen Arensman

BORA-hansgrohe: Wilco Kelderman en Ide Schelling

Bahrain-Victorious: Wout Poels en Kevin Inkelaar

INEOS met vier kopmannen

De meeste teams sturen een sterke formatie naar Noord-Spanje. Zo begint INEOS Grenadiers met vier kopmannen (Richie Porte, Richard Carapaz, Adam Yates en Geraint Thomas) en doen ook toppers als Chris Froome, Simon Yates, Rigoberto Urán en Nairo Quintana mee.

Marc Hirschi maakt in Catalonië zijn langverwachte debuut in het shirt van UAE Team Emirates. De Zwitserse winnaar van de Waalse Pijl vertrok in januari zeer onverwacht bij Team DSM.

Met Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) en Wout Poels (Bahrain-Victorious) staan er nog twee Nederlandse klassementsrenners op de startlijst, maar beide klimmers komen terug na een blessure. Kelderman maakt zijn debuut voor BORA, nadat hij januari bij een trainingsrit rond het Italiaanse Gardameer werd aangereden door een auto.

De Ronde van Catalonië werd vorig jaar vanwege de coronapandemie niet gereden. In 2019 ging de eindzege naar de Colombiaan Miguel Ángel López.

In de eerste etappe van maandag moet er al flink geklommen worden, maar de belangrijkste ritten voor het klassement zijn op dinsdag (tijdrit), woensdag en donderdag (beide zware ritten met finish bergop).