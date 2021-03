Marianne Vos is er zondag net niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij de Trofeo Alfredo Binda op haar naam te schrijven. Ze werd dit jaar tweede achter winnares Elisa Longo Borghini.

Longo Borghini won de 146 kilometer lange koers na een solo van liefst 25 kilometer. Vos won de sprint van een achtervolgende groep van vijf rensters, voor de Deense Cecile Uttrup Ludwig.

Jumbo-Visma-renster Vos was niet de enige Nederlandse in de top tien. Floortje Mackaij (DSM) eindigde als tiende.

De Italiaanse WorldTour-koers werd vorig jaar afgelast wegens de coronacrisis. In 2019 was Vos de sterkste en een jaar eerder werd ze derde achter de Poolse winnares Katarzyna Niewiadoma. Ook in 2009, 2010 en 2012 won Vos de Italiaanse koers.

De 29-jarige Longo Borghini wist de wedstrijd ook al eens te winnen. In 2013 was ze de sterkste.