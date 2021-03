Wout van Aert slaagde er zaterdag niet in om als eerste renner sinds Erik Zabel (2000 en 2001) Milaan-San Remo twee jaar op rij te winnen. De kopman van Jumbo-Visma stond voor een lastige keuze in de laatste 2 kilometer en eindigde als derde op de Via Roma.

"Milaan-San Remo is altijd een heel moeilijke koers en deze keer heb ik verkeerd gegokt", zei Van Aert na de door Jasper Stuyven gewonnen klassieker.

Stuyven demarreerde op 2,5 kilometer van de streep uit een relatief grote eerste groep en de Belg sloeg direct een gat doordat de favorieten naar elkaar keken. Van Aert ging wel even op kop rijden, maar hij wilde zijn rivalen niet in een zetel naar de sprint brengen.

"Veel jongens keken naar mij, dat is ook logisch", aldus Van Aert. "Maar als ik het gat had dichtgereden, had ik de sprint niet meer kunnen winnen. Ik zat in een ontzettend lastige koerssituatie, maar ik weet niet of ik een andere keuze had kunnen maken."

'Derde plek is ook fantastisch'

De drievoudig wereldkampioen veldrijden won vorig jaar in San Remo door samen met Julian Alaphilippe weg te rijden op de Poggio en de Fransman vervolgens in de sprint te verslaan. Zaterdag probeerden Van Aert en Alaphilippe het opnieuw op de laatste klim van de wedstrijd, maar nu sloegen ze geen gat.

"Ik vond het verrassend dat we op de top van de Poggio met een vrij grote groep waren", aldus Van Aert. "Ik had meer verschillen verwacht, maar blijkbaar was het toch wat minder zwaar dan we hadden gedacht."

De Belg was wel blij dat hij opgevolgd werd door een landgenoot. "Jasper heeft het heel goed gedaan, we hebben een mooie winnaar. Ik ben teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen, maar ik moet onthouden dat mijn benen goed genoeg waren voor de zege. En een derde plek is ook een fantastische prestatie."