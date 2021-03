Mathieu van der Poel vindt niet dat hij iets fout heeft gedaan in de finale van Milaan-San Remo. De Nederlander, die begon als topfavoriet, eindigde als vijfde in de door Jasper Stuyven gewonnen klassieker.

"Misschien reed ik op de Poggio even iets te ver van achteren, maar op het moment dat er gedemarreerd werd door Julian Alaphilippe, zat ik er wel gewoon bij", zei de 26-jarige Van der Poel na de koers. "Ik denk niet dat ik een fout heb gemaakt. Het is keuzes maken, gokken waar je wel en niet op moet reageren."

INEOS Grenadiers zorgde voor een heel hoog tempo op de Poggio, traditioneel de scherprechter in Milaan-San Remo. De aanval van Alaphilippe kwam daardoor pas op 1 kilometer van de top en hij wist net als de andere favorieten geen gaatje te slaan.

"Het was een heel lastige finale", aldus Van der Poel. "Het tempo lag te hoog op de Poggio om iets te proberen en toen werd er ook nog gedemarreerd op het moment dat het lastigste stuk al geweest was. Ik zat waar ik moest zitten, maar zag al snel dat het niet veel nut had om daar nog wat extra's te doen."

'De sterkste heeft gewonnen'

Een relatief grote groep begon aan de afdaling naar San Remo, waarna Stuyven op 2,5 kilometer van de streep demarreerde. De Belg bleef de aanstormende Caleb Ewan, Wout van Aert, Peter Sagan en Van der Poel net voor in de sprint op de Via Roma.

"De sterkste heeft gewonnen", aldus Van der Poel. "Jasper koos het perfecte moment en was sterk genoeg om het te houden na zo'n zware wedstrijd. Dan ben je de verdiende winnaar."

De kopman van Alpecin-Fenix hoopte met een lange sprint nog over Stuyven heen te kunnen komen. "Maar bij mij was het beste er ook wel af. Ik ging van iets te ver aan, waardoor een aantal mannen me nog net inhaalde."

Van der Poel was niet heel teleurgesteld na zijn vijfde plaats. "Ik denk dat ik wel tevreden kan zijn met mijn koers. Milaan-San Remo is een van de lastigste wedstrijden om te winnen. Dat heb ik vandaag weer ondervonden."