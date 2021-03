Jasper Stuyven is dolgelukkig dat hij zich de winnaar van Milaan-San Remo mag noemen. De renner van Trek-Segafredo plaatste in de finale een perfecte aanval en verraste daarmee de favorieten, onder wie Mathieu van der Poel.

Stuyven sprong op zo'n 2,5 kilometer weg uit een groep met favorieten en er kwam niet direct een reactie. De 28-jarige Belg had aan de finish net genoeg over om de aanstormende achtervolgers voor te blijven.

"Ik kan niet beschrijven wat ik nu voel. Het is ongelooflijk. We hadden een plan om voor de overwinning te gaan. Ik voelde me de hele dag al goed en in de finale viel alles ook goed", zei Stuyven na de finish.

"Na de Poggio zaten er veel snelle jongens in de groep, dus ik wist dat het alles of niets werd. Het is me gelukt. Als het op een sprint was aangekomen, had ik vierde of vijfde kunnen worden. Dit is de mooiste overwinning uit mijn loopbaan."

Stuyven, die vorig jaar Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam schreef en eerder onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne (2016) en een rit in de Vuelta a España (2015) won, was er na zijn jump absoluut niet zeker van dat hij zou gaan winnen in San Remo.

"In de laatste kilometer probeerde ik nog wat te herstellen om er nog één keer vol voor te gaan. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik Milaan-San Remo heb gewonnen. Dit was niet de manier waarop ik het vanochtend bedacht had. Het ging op instinct."