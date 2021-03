Jasper Stuyven heeft zaterdag op knappe wijze Milaan-San Remo op zijn naam geschreven. De Belg bleef een groepje met alle favorieten net voor op de Via Roma. Topfavoriet Mathieu van der Poel eindigde als vijfde.

Stuyven demarreerde op 2,5 kilometer van de streep en hield precies genoeg over om de grootste zege uit zijn carrière te boeken. Caleb Ewan sprintte naar de tweede plek, voor titelverdediger Wout van Aert, Peter Sagan en Van der Poel.

De 'grote drie' van het wielrennen - Van der Poel, Van Aert en Julian Alaphilippe - liet zich wel zien op de Poggio, maar ze konden het verschil niet maken op de laatste klim van de koers. Van der Poel zat bij de aanval van Alaphilippe ook iets te ver van achteren

Een groep van zo'n twintig renners ging op weg naar San Remo en met nog 2,5 kilometer te gaan timede Stuyven zijn aanval perfect. De 28-jarige renner van Trek-Segafredo sloeg een gaatje, kon even bijkomen in het wiel van Søren Kragh Andersen toen de Deen bij hem aansloot en had precies genoeg over in de sprint om de aanstormende favorieten te verrassen.

Stuyven zegevierde al in Kuurne-Brussel-Kuurne (2016) en de Omloop Het Nieuwsblad (2020), maar hij had nog niet eerder een van de vijf monumenten in het wielrennen gewonnen.

Kopgroep met Nederlander Van der Hoorn

Het koersverloop van de 112e editie van Milaan-San Remo was niet verrassend. Acht renners, onder wie de Nederlander Taco van der Hoorn, vormden al vroeg een kopgroep en zij reden meer dan 250 kilometer voor het peloton uit.

Alpecin-Fenix (voor Van der Poel), Deceuninck-Quick-Step (voor Alaphillipe) en Jumbo-Visma (voor Van Aert) zorgden ervoor dat alle vluchters voor de start van de echte finale waren bijgehaald. Van der Hoorn werd op 25 kilometer van de streep, op de flanken van de Cipressa, als laatste koploper teruggepakt.

Alle favorieten hielden zich rustig op de voorlaatste klim van de koers, waardoor de beslissing zoals meestal op de Poggio moest vallen. INEOS Grenadiers reed echter zo hard op kop, dat aanvallen lang onmogelijk was. De onvermijdelijke demarrage van Alaphilippe kwam toch op 1 kilometer van de top. Van Aert zat direct in het wiel van de wereldkampioen, terwijl Van der Poel even een gaatje dicht moest rijden.

Uiteindelijk kwam niemand echt weg, waardoor een kopgroepje van 11 renners aan de snelle afdaling naar San Remo begon. Met nog 2,5 kilometer versnelde Jasper Stuyven en er kwam niet direct reactie. Alleen Kragh Andersen maakte nog de oversteek, maar het was Stuyven die het knap afmaakte.