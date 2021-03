Het doorgaan van Parijs-Roubaix is onzeker nadat de Franse regering donderdag een strengere lockdown heeft aangekondigd voor het departement Hauts-de-France.

Die regio, waarin aankomstplaats Roubaix ligt, gaat vanwege de toegenomen besmettingen met het coronavirus vanaf vrijdag middernacht voor vier weken op slot. De klassieker over de Noord-Franse kasseien staat voor 11 april op het programma.

In totaal gaat het om zestien departementen waar de beperkingen weer zijn aangescherpt. Zo gaan de niet-essentiële winkels opnieuw dicht, moeten de inwoners binnen een straal van 10 kilometer rond hun woning blijven en zijn verplaatsingen tussen de betrokken regio's verboden.

Vorig jaar werd Parijs-Roubaix tot twee keer toe afgeblazen. De 'Hel van het Noorden' zou oorspronkelijk op 12 april doorgaan, maar werd destijds vanwege het coronavirus uitgesteld tot 25 oktober.

Ook in oktober kon de klassieker niet plaatsvinden door aangescherpte coronamaatregelen in Noord-Frankrijk. De Belg Philippe Gilbert was in 2019 de laatste winnaar.

De vrouwen zouden vorig jaar oktober voor de eerste keer Parijs-Roubaix rijden. Die koers werd ook afgelast en staat dit seizoen eveneens gepland voor 11 april.