Mathieu van der Poel maakte dit seizoen al een aantal keer indruk met heel vroege aanvallen, maar hij weet dat hij zaterdag in Milaan-San Remo hoogstwaarschijnlijk ook gewoon moet wachten tot de absolute finale.

"Ik zou graag zien dat het een open koers wordt, maar sommige wedstrijden zijn daar nu eenmaal niet geschikt voor. En dan is het heel moeilijk om daar verandering in aan te brengen", zegt Van der Poel donderdag bij een digitaal persmoment.

Van de vijf monumenten in het wielrennen heeft Milaan-San Remo vaak het voorspelbaarste koersverloop. De kopmannen wachten met hun demarrage tot de Poggio (3,6 kilometer à 3,7 procent), de slotklim met de top op 6 kilometer van de finish. Vervolgens is het afwachten of de aanvallers vooruit blijven, of dat er toch gesprint wordt met een grote groep op de Via Roma.

Als iemand die status quo kan doorbreken, dan is het Van der Poel. De Nederlands kampioen rondde afgelopen zondag in Tirreno-Adriatico een solo van 51 kilometer succesvol af en twee weken eerder verbaasde hij door in Kuurne-Brussel-Kuurne al op 85 kilometer van de streep aan te vallen.

"Maar ik denk niet dat er heel veel voorbeelden zijn van renners die eerder aanvielen dan op de Poggio en vervolgens Milaan-San Remo hebben gewonnen. Ik moet geen domme dingen gaan doen", aldus de winnaar van Strade Bianche. "Dit is gewoon een van de lastigste races om te winnen, omdat er niet veel plekken zijn om iets te forceren. Het is vaak gewoon wachten tot de Poggio."

Mathieu van der Poel boekte dit jaar al vier zeges, onder meer in Strade Bianche. Foto: Pro Shots

Milaan-San Remo niet de favoriete koers van Van der Poel

Van der Poel erkent dat Milaan-San Remo door dit voorspelbare karakter - en de lengte van 300 kilometer - niet zijn lievelingskoers is. "In de eerste 150 kilometer is het in het peloton zitten en proberen niet in de slaap te vallen. Dat is niet mijn favoriete manier van koersen", zegt hij met een lach. "Maar het zou natuurlijk wel heel cool zijn om 'San Remo' een keer te winnen."

De kopman van Alpecin-Fenix begint als de topfavoriet aan de Italiaanse klassieker, met vlak achter hem titelverdediger Wout van Aert en wereldkampioen Julian Alaphilippe. "Mathieu is natuurlijk wel degene die door iedereen in de gaten wordt gehouden", zei Van Aert woensdag.

"Wout heeft het voordeel dat hij deze koers al een keer gewonnen heeft, dat zal het voor hem wat makkelijker maken", countert Van der Poel. "Maar goed, Milaan-San Remo is eigenlijk altijd een heel eerlijke wedstrijd: de sterkste renner wint."

De Nederlander maakt zich er niet druk om dat de concurrentie hem de favorietenrol toeschuift. "Ik heb inmiddels al een paar keer in deze situatie gezeten in mijn carrière, ik lig er niet wakker van. Het zal misschien een teleurstelling zijn als ik niet als eerste over de streep kom, maar ik ben ook realistisch genoeg om te weten dat de kans groter is dat je níét wint in het wielrennen."

Milaan-San Remo begint zaterdag om 10.00 uur. De finish wordt verwacht tussen 16.45 en 17.30 uur.