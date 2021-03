Limburg heeft zich donderdag als derde Nederlandse provincie kandidaat gesteld voor de organisatie van het Super WK wielrennen van 2027. Eerder deze maand maakten Gelderland en Brabant hun kandidatuur al bekend.

De drie provincies en initiatiefnemers KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports gaan nu samen aan een bidboek werken onder de naam Celebrate Cycling. In 2027 moet de tweede editie van het Super WK plaatsvinden; de eerste editie is in 2023 in Glasgow.

"Nederland is wereldwijd het fietsparadijs bij uitstek met een excellente fijnmazige fietsinfrastructuur, een sterk wielersportklimaat en een innovatieve fietsindustrie. Bovendien bezit ons land een schat aan ervaring in het organiseren van succesvolle grote wielerevenementen", zegt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU.



"Combineer dit met Limburgse heuvels, de Gelderse accommodaties en de Brabantse wielercultuur, dan zijn wij als initiatiefnemers ervan overtuigd alle troeven in handen te hebben om het Super WK wielrennen 2027 binnen te halen."

Bij het Super WK, dat eens in de vier jaar wordt gehouden, komen alle wieleronderdelen aan bod: van wegwielrennen tot mountainbiken en kunstfietsen. Eind maart wordt een eerste versie van het bidboek overhandigd aan de UCI.

In april, mei en juni wordt vervolgens met de internationale wielerbond verder onderhandeld over de invulling ervan. Bij een internationaal UCI-congres in september wordt het winnende bid bekendgemaakt.