Wout van Aert denkt dat iedereen Mathieu van der Poel zaterdag in Milaan-San Remo in de gaten zal houden. De Nederlander is op imponerende wijze aan het seizoen begonnen en een van de topfavorieten voor de zege in het eerste wielermonument van het jaar.

Van der Poel beleefde vorige week een uitstekende Tirreno-Adriatico, nadat hij eerder al onder meer Strade Bianche had gewonnen. Hij boekte twee etappeoverwinningen en met name zijn tweede van zondag maakte veel indruk. Hij won na een solo van liefst 51 kilometer.

"Ik denk dat San Remo wel een specialere koers is. Veel langer en toch minder vanzelfsprekend om de koers bijvoorbeeld 50 kilometer voor de finish open te breken. Daar leent het parcours zich niet voor", zegt Van Aert woensdag in een door zijn ploeg Jumbo-Visma verspreid interview.

"Maar we hebben in Strade Bianche gezien dat Mathieu ook tot de finale kan wachten. Dus ja, als je goed genoeg bent, dan maakt het ook niet echt uit dat hij zijn tactiek toepast. Als ik goed genoeg ben, dan moet ik kunnen volgen en dan heb ik altijd mijn kans. Hij is natuurlijk degene die door iedereen in de gaten wordt gehouden."

Mathieu van der Poel zit stuk na zijn lange solo in Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel zit stuk na zijn lange solo in Tirreno-Adriatico. Foto: ANP

'Niet van plan om alleen op kop te rijden'

Van Aert en Van der Poel vochten al meerdere keren een fraai duel met elkaar uit en de kans is aanwezig dat dat ook in Milaan-San Remo gaat gebeuren. Met name Van Aert zal met vertrouwen aan de start staan, want hij schreef de koers vorig jaar op zijn naam. Van der Poel werd toen dertiende.

"Ik weet niet of San Remo mij of Mathieu beter ligt. Ik denk dat we er allebei wel geschikt voor zijn. Zowel de Cipressa als de Poggio is een inspanning van vijf a tien minuten en dat ligt ons allebei wel natuurlijk. En sprinten kunnen we ook allebei", aldus Van Aert.

"Wij durven als ploeg onze verantwoordelijkheid te nemen, maar het is wel duidelijk dat ik niet de enige favoriet ben. Dus we zijn denk ik niet van plan om alleen op kop te rijden en zeker de ploeg van Mathieu is daar doorgaans wat voorzichtiger in. We zijn daarom wel benieuwd hoe zij de koers gaan oppakken."

Ook Van Aert verkeert al vroeg in het seizoen in topvorm. De Belg boekte net als Van der Poel twee etappeoverwinningen in de Tirreno. Hij was dinsdag de snelste in de individuele tijdrit en klopte daarin onder anderen Filippo Ganna, die sinds januari 2020 geen chronorace had verloren.