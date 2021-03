Wilco Kelderman maakt volgende week zijn rentree in de Ronde van Catalonië, zo zegt hij woensdag in gesprek met het AD. De 29-jarige Nederlander is eerder dan verwacht hersteld van een aanrijding in januari waarbij hij een hersenschudding en een gebroken rugwervel opliep.

Kelderman had zijn zinnen aanvankelijk gezet op een rentree in de Ronde van het Baskenland begin april, maar vanwege zijn voorspoedige herstel kan hij maandag al in actie komen in Noord-Spanje.

"In Catalonië verwacht ik niet direct voor het klassement te rijden", aldus Kelderman, die zonder veel ambities aan zijn eerste wielerkoers van het jaar begint, tegenover het AD.

"Het is vooral fijn dat ik sneller dan verwacht weer in het peloton rijd. In de Ronde van het Baskenland hoop ik wel om de prijzen te rijden. Daarna volgen de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik, Brabantse Pijl, Romandië, Dauphiné en de Tour."

Kelderman heeft in loopbaan al veel pech gehad

Kelderman werd in januari rond het Italiaanse Gardameer aangereden door een auto. De renner van BORA-hansgrohe verkeerde na het ongeluk in shock en kwam er terug in het hotel pas achter dat hij gewond was.

Een week voor Keldermans ongeval maakte BORA-hansgrohe bekend dat de Nederlandse renner deze zomer als kopman naar de Tour de France gaat.

Kelderman heeft in zijn carrière al veel pech gehad. In de afgelopen jaren kampte hij onder meer met rugproblemen, een gebroken vinger en een gebroken linker sleutelbeen en onderging hij vier operaties aan zijn rechter sleutelbeen.