Ludovic Robeet heeft woensdag verrassend de Belgische semiklassieker Nokere Koerse op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen ging de winst naar de Nederlandse Amy Pieters.

De 26-jarige Robeet maakte in de zware 75e editie van Nokere Koerse deel uit van een kopgroep van acht. Met nog 15 kilometer te gaan was de voorsprong van de vluchters minder dan een minuut en leek het peloton goed gerekend te hebben, maar Robeet gaf niet op.

De 1,94 meter lange renner van de kleine Belgische ploeg Bingoal-Wallonie Bruxelles reed weg met Damien Gaudin, liet de Fransman op 1,8 kilometer van de streep achter zich en boekte de mooiste zege uit zijn loopbaan.

Gaudin eindigde op drie seconden als tweede, terwijl de Italiaan Luca Mozzato op vijf seconden de sprint van de grote groep won. Mark Cavendish sprintte niet mee, omdat hij met nog een kleine 7 kilometer te gaan viel op de kasseien van de Huisepontweg.

Nokere Koerse was vorig jaar de eerste Belgische wielerwedstrijd die afgelast moest worden vanwege de coronacrisis. De organisatie besloot direct om de koers niet later in het jaar in te halen.

De vorige twee winnaars bij de mannen kwamen uit Nederland: Cees Bol (2019) en Fabio Jakobsen (2018) boekten in Nokere Koerse hun eerste profzege.

Amy Pieters kon juichen op de Nokereberg.

Pieters sterkste van groepje vluchters

In de vrouwenkoers bleef de kopgroep vooruit. Pieters sprong met nog 60 kilometer te gaan samen met Grace Brown en Lisa Klein weg uit het peloton en de renster van Team SD Worx troefde haar medevluchters met speels gemak af in de sprint op de kasseien van de Nokereberg.

De Australische Brown eindigde als tweede in de 120 kilometer lange koers en Klein uit Duitsland completeerde de top drie. De Belgische Lotte Kopecky was de beste sprintster uit het peloton en kwam met twintig seconden achterstand op Pieters over de meet.

De 29-jarige Haarlemse is de opvolger van Lorena Wiebes, die in 2019 de eerste Nokere Koerse voor vrouwen op haar naam schreef.

