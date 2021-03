Amy Pieters heeft woensdag de Belgische semiklassieker Nokere Koerse op haar naam geschreven. De 29-jarige Haarlemse bleek de sterkste uit een groepje vluchters en pakte zo de zege.

Pieters spurtte met nog 60 kilometer te gaan samen met Grace Brown en Lisa Klein weg uit het peloton. De renster van Team SD Worx bleek van dat trio het sterkste eindschot te hebben en troefde haar medevluchters met speels gemak af.

De Australische Brown eindigde als tweede in de 120 kilometer lange koers en Klein uit Duitsland completeerde de top drie. De Belgische Lotte Kopecky bleek de beste sprintster uit het peloton en kwam met twintig seconden achterstand op Pieters over de meet.

Later op woensdag komen de mannen in actie bij Nokere Koerse, die vorig jaar als eerste Belgische wielerkoers afgelast moest worden vanwege de coronacrisis. De organisatie besloot direct om de traditiekoers niet later in het jaar in te halen.

Bij de mannen is Cees Bol in 2019 de laatste winnaar van Nokere Koerse. Een jaar eerder boekte Fabio Jakobsen in diezelfde koers zijn eerste profzege.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende sprint van Amy Pieters.