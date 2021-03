Mathieu van der Poel begint zaterdag vol vertrouwen aan Milaan-San Remo. De Nederlands kampioen vreest niet dat zijn loodzware solo van zondag in Tirreno-Adriatico hem nog parten zal spelen in het eerste monument van het wielerseizoen.

"Ik heb zondag mijn grenzen opgezocht, maar de afgelopen twee dagen waren genoeg om te herstellen van die inspanning", zei de 26-jarige Van der Poel dinsdag na de laatste etappe van de Tirreno.

De kopman van Alpecin-Fenix maakte in de vijfde rit van de Italiaanse etappekoers veel indruk door een solo van 51 kilometer succesvol af te ronden. Hij moest wel alle zeilen bijzetten om Tadej Pogacar voor te blijven. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo diep ben gegaan in een wedstrijd", zei Van der Poel na zijn etappezege. "De laatste 15 kilometer waren een hel."

Dat lijkt niet de ideale voorbereiding op Milaan-San Remo, een van de belangrijke doelen van Van der Poel dit voorjaar. De Nederlander kon zich in de twee laatste etappes van de Tirreno echter koest houden: hij werd maandag 89e in een vlakke rit en dinsdag 67e in de tijdrit.

"Ik ben klaar voor Milaan-San Remo", concludeert de Nederlander. "Ik ben heel blij met mijn twee ritzeges in de Tirreno, al zal het zaterdag een volledig andere koers worden."

Mathieu van der Poel was helemaal kapot na zijn inspanning in de vijfde rit van de Tirreno. Foto: ANP

Van Aert: 'Ik herstel goed na een zware koers'

Wout van Aert, vorig jaar winnaar op de Via Roma in San Remo, moest zeven dagen vol koersen in de Tirreno, omdat hij voor een goed klassement ging. De Belg eindigde als tweede achter Pogacar en verwacht net als zijn eeuwige rivaal Van der Poel dat hij zaterdag weer helemaal fris aan de start zal staan.

"Van vorig seizoen weet ik dat ik vrij goed herstel na een zware koers. Het zegt ook wel wat over je vorm als je op de laatste dag nog zo'n goede tijdrit kan rijden", aldus Van Aert, die dinsdag in de Tirreno de beste was in de afsluitende chronorace.

"Dat geeft me vertrouwen voor Milaan-San Remo. Ik zal proberen mijn titel te prolongeren, het is fantastisch om een koers twee keer op rij te winnen. Maar ik ben zeker niet de enige favoriet."