Wout van Aert bewees vorig seizoen dat hij als klassiekerspecialist, sprinter én tijdrijder tot de wereldtop behoort. Na zijn tweede plek in Tirreno-Adriatico mag de 26-jarige Belg ook een van de betere klassementsrenners genoemd worden, en dat smaakt naar meer.

"Dit was de eerste keer dat ik in een etappekoers voor het klassement ging en ik word hier enkel verslagen door de winnaar van de Tour de France ", aldus Van Aert. "Ik kan dus wel stellen dat het geen slechte start is van dit experiment. We zullen dit vaker proberen in de toekomst."

De kopman van Jumbo-Visma begon de Tirreno met een zege in een massasprint en eindigde de Italiaanse etappekoers dinsdag met winst in de afsluitende tijdrit. Tussendoor toonde hij zich in de bergetappes de op een na beste klimmer, na de ongenaakbare - en veel lichtere - Tour de France-winnaar Tadej Pogacar.

De prestatie Van Aert heeft extra waarde door het sterke deelnemersveld in Tirreno-Adriatico. Voormalig groterondewinnaars Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Simon Yates, Nairo Quintana en Geraint Thomas hadden in het eindklassement minuten achterstand op de Vlaming, net als topklimmers als Mikel Landa, Romain Bardet en Marc Soler.

"Ik denk dat de conclusie moet zijn dat ik de Tirreno kan winnen", aldus Van Aert. "Maar dan moet alles wel mijn kant opvallen. Tegen de pure klimmers zal het altijd lastig blijven."

Klassiekers zijn nu nog hoofddoel voor Van Aert

Van Aert bewees dinsdag in San Benedetto del Tronto dat hij met zijn tijdrit in ieder geval een erg sterk wapen heeft. Hij werkte de 10,1 kilometer langs de Adriatische zee af in 11 minuten en 6 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 54,6 kilometer per uur.

De Belg was zes seconden sneller dan Europees kampioen Stefan Küng uit Zwitserland en elf seconden sneller dan wereldkampioen Filippo Ganna. De Italiaan werd zo na acht tijdritzeges op rij weer eens verslagen.

"Ik word ieder jaar beter in deze discipline", aldus Van Aert. "Afgelopen winter hebben we er veel aan gedaan om het tijdrijden nog een paar procentjes te verbeteren. Het geeft enorm veel vertrouwen dat ik in de eerste tijdrit van het jaar gelijk kan winnen. Zeker omdat het veld heel erg sterk was. Bijna alle tijdrijders van formaat stonden hier aan de start."

De ploegleiding van Jumbo-Visma heeft al aangekondigd dat ze de komende jaren wil helpen om de klassementsambities van Van Aert waar te maken, wellicht zelfs in een grote ronde.

Voorlopig zijn de grote eendagskoersen echter nog het hoofddoel. "Ik kijk ernaar uit om te strijden voor de winst in de verschillende monumenten", zegt Van Aert, die zaterdag als titelverdediger start in Milaan-San Remo.