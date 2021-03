Filippo Ganna vindt dat er geen man overboord is na zijn derde plek in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico. De wereldkampioen, die zijn voorgaande acht chronoraces allemaal won, was trager dan de Zwitser Stefan Küng en winnaar Wout van Aert.

"Ik heb laten zien dat ik een mens ben, en geen robot. Ook ik kan elke race verliezen. Mijn statistieken waren goed, maar elke dag is anders en er kan altijd iemand sterker voor de dag komen", zei de 24-jarige Ganna in finishplaats San Benedetto del Tronto volgens Cyclingnews.

Vooraf werd gedacht Ganna de dagzege niet zou kunnen ontgaan, maar de Italiaan maakte geen aanspraak op de zogenoemde hot seat. De Zwitser Stefan Küng was vijf seconden sneller en later op de middag deed Van Aert het nog beter. Met zijn winnende tijd van 11.06 minuten was de Belg over 10 kilometer liefst elf seconden rapper dan Ganna.

"Ik voelde direct dat mijn benen niet geweldig waren en ik heb er het uiterste uit proberen te halen", zei Ganna, die het verschil in tegenwind niet als excuus wilde gebruiken. De wereldkampioen startte een stuk eerder dan Van Aert. "De windkracht was denk ik voor iedereen gelijk. We kunnen nu alleen maar aan de volgende kans denken."

Na acht gewonnen tijdritten op rij werd Filippo Ganna dinsdag derde in de laatste etappe van de Tirreno-Adriatico. Foto: ANP

Ganna wordt gelukkiger van steunen Bernal dan tijdritwinst

Het was voor het eerst in ruim een jaar dat Ganna aan de start van een tijdrit verscheen en niet zegevierde. Na zijn tweede plek in de Ronde van San Juan in januari 2020 won de renner van INEOS Grenadiers onder meer drie tijdritten in de Giro d'Italia van 2020 en kroonde hij zich tot wereldkampioen tijdrijden.

Toch was Ganna, die deze week kopman Egan Bernal bijstond, niet al te teleurgesteld na zijn zeldzame nederlaag. "Ik word er gelukkiger van om de hele week hard voor het team te werken dan dat ik weer een tijdrit win. Iedereen heeft 100 procent gegeven, dus waarom zouden we teleurgesteld zijn? Ik ben niet terneergeslagen."

Als knecht had Ganna overigens ook weinig om te vieren. Kopman Bernal eindigde als vierde in het algemeen klassement op vier minuten en dertien seconden van eindwinnaar Tadej Pogacar. Van Aert werd tweede in de algemene rangschikking.