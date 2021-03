Wout van Aert heeft dinsdag de afsluitende tijdrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen door onder anderen wereldkampioen Filippo Ganna af te troeven. De kopman van Jumbo-Visma moest de eindzege in de Italiaanse rittenkoers wel aan Tadej Pogacar laten.

De individuele tijdrit voerde de renners langs de Adriatische Zee over een vlak parcours van iets meer dan 10 kilometer naar bad- en finishplaats San Benedetto del Tronto. Pogacar begon de slotetappe met een voorsprong van 1.15 minuut op Van Aert en zijn eindzege kwam zoals verwacht geen moment in gevaar.

De 26-jarige Van Aert pakte wel de ritzege door zijn race tegen de klok in elf minuten en zes seconden af te ronden. Daarmee was hij twaalf seconden sneller dan Pogacar, die op de vierde plek eindigde. Stefan Küng mocht lange tijd hopen op de ritzege, maar de Zwitser bleek zes seconden trager dan Van Aert en werd tweede.

De schijnwerpers waren aanvankelijk op topfavoriet Ganna gericht, maar de Italiaan had niet zijn beste dag en eindigde als derde op elf tellen van Van Aert. Het is voor het eerst sinds januari 2020 dat Ganna in een tijdrit naast de zege grijpt. Na zijn tweede plek in de Ronde van San Juan van ruim een jaar geleden - Remco Evenepoel troefde hem af - won de wereldkampioen acht tijdritten op rij.

Mathieu van der Poel kon zoals verwacht geen rol van betekenis spelen in de afsluitende tijdrit van de Tirreno. De Nederlander, die de derde én de vijfde etappe won, eindigde als 67e.

Pogacar boekt tweede eindzege van dit seizoen

Voor Van Aert was het zijn tweede dagzege in de Tirreno, nadat hij vorige week de eerste etappe op zijn naam schreef. De Belg reed pas zijn tweede koers van dit jaar. Hij begon zijn wegseizoen op 6 maart met een vierde plek in de Strade Bianche.

In de strijd om de eindzege moest Van Aert weliswaar zijn meerdere erkennen in Pogacar, maar de Jumbo-Visma-renner won wel het puntenklassement. In de algemene rangschikking eindigde Mikel Landa als derde, op bijna drie minuten van Van Aert.

Pogacar liet met zijn eindzege in de Tirreno nog maar eens zien in topvorm te verkeren. De Tour-winnaar van 2020 schreef onlangs ook al de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op zijn naam. Hij vervolgt zijn seizoen begin april in de Ronde van het Baskenland.