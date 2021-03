Met Mathieu van der Poel staat er zaterdag een Nederlandse topfavoriet aan de start in Milaan-San Remo. De laatste Nederlandse winnaar van 'La Primavera' was 36 jaar geleden Hennie Kuiper, die onder de indruk van zijn jonge landgenoot is.

"Er wordt wel eens van Milaan-San Remo gezegd dat het een loterij is, maar dat is absoluut niet zo", zegt Kuiper tegen NU.nl. "Het is met 299 kilometer een hele zware koers, je moet echt een topdag hebben om te kunnen winnen."

De weersomstandigheden kunnen een grote rol spelen in de vroege lente in Noord-Italië, weet Kuiper uit ervaring. De koers werd vaak onder een stralend voorjaarszonnetje verreden, maar soms reed het peloton er ook in bar winterweer.

Zaterdag wordt er veel regen bij zo'n 10 graden voorspeld, wat een voordeel voor Van der Poel zou kunnen zijn. De kopman van Alpecin-Fenix maakte vorige week nog grote indruk door na een solo van ruim 50 kilometer een etappe in de Tirreno-Adriatico te winnen.

"Zo'n lange aanval in Milaan-San Remo kan eigenlijk alleen als het echt slecht weer is", aldus Kuiper. "Want normaal gesproken wordt er te hard gekoerst om zo lang vooruit te blijven. Dan heeft het helemaal geen zin om bijvoorbeeld al op de Capo Berta aan te vallen."

'Bij kou wordt Milaan-San Remo strijd van man tegen man'

Kuipers zege in 1985 vond ook plaats onder barre omstandigheden. "Het was die dag enorm koud en het stormde in de Povlakte", blikt de oud-renner en -ploegleider terug. "Ik weet nog dat Francesco Moser met zo'n berenmuts en motorhandschoenen aan de start stond. Andere renners reden in een soort skipak, zo koud was het."

"Als het deze zaterdag weer zo koud wordt, dan is Milaan-San Remo echt een strijd van man tegen man. Maar anders wordt het waarschijnlijk op de Poggio beslist."

De Poggio is op 6 kilometer van de aankomst vaak de scherprechter van de Italiaanse wielerklassieker geweest. Met een stijgingspercentage van 3,6 over een afstand van 3,6 kilometer is het de laatste, maar niet de zwaarste klim van Milaan-San Remo.

"Als je op 800 meter van de top van de Poggio een vernietigende versnelling plaatst, dan spuit het melkzuur uit je oren, maar bij de andere renners ook", zegt Kuiper. "Wie boven een gaatje van acht of twaalf seconden heeft en als een gek naar beneden gaat, kan dat tot aan de streep vasthouden als hij in topvorm is. En gelukkig is Van der Poel een heel goede daler."

Beklimmingen in Milaan-San Remo Colle del Giovo (5 km/2,8 procent) na 171 kilometer

Capo Mele (1,9 km/4,2 procent) na 247 kilometer

Capo Cervo (1,9 km/2,8 procent) na 252 kilometer

Capo Berta (1,8 km/6,7 procent) na 263 kilometer

Cipressa (5,6 km/4,1 procent) na 277 kilometer

Poggio di San Remo (3,6 km/3,6 procent) na 293 kilometer

'Een renner als Mathieu wordt eens in de 25 jaar geboren'

Van der Poel boekte dit prille seizoen al vier zeges, waaronder de fraaie overwinning in Strade Bianche. Ook Kuiper is onder de indruk van de prestaties van de 26-jarige Nederlands kampioen.

"Een renner als Mathieu wordt in Nederland maar eens in de 25 jaar geboren. Ik kan echt genieten van zijn optredens. Hij is onverzettelijk, heeft een enorme beleving voor de sport en is op zijn jonge leeftijd al heel evenwichtig."

Kuiper koerste in het verleden nog met vader Adrie van der Poel, die achttiende werd in Milaan-San Remo in het jaar dat Kuiper won. "Mathieu en ook zijn broer David hebben veel aan Adrie te danken. Adrie had als renner al een geweldige instelling."

"En als Mathieu op een dag 150 kilometer getraind heeft, dan vraagt hij gewoon aan zijn vader of hij nog 100 kilometer met hem mee wil op de brommer. Het maakt ze niks uit of het 20 of 3 graden is, ze gaan gewoon. Dat maakt wel dat hij als topsporter een enorme weerstand heeft tijdens de koersen."

Van der Poel wordt samen met oud-winnaars Wout van Aert en Julian Alaphilippe als topfavoriet beschouwd in Milaan-San Remo, maar volgens Kuiper zijn er veel meer kanshebbers. "Er staan 200 man aan de start van wie er 25 mee doen om de zege."

"In Nederland denken we dat Van der Poel wel even gaat winnen, maar het is en blijft een mens. Hij zal echt in topvorm moeten zijn om na 290 kilometer weg te rijden op de Poggio. Maar als je hem de laatste weken ziet rijden, dan weet je dat hij zaterdag supergoed gaat zijn."