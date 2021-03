Mads Würtz Schmidt heeft maandag na een lange ontsnapping de voorlaatste etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Tadej Pogacar blijft in het bezit van de leiderstrui.

De heuvelachtige etappe over 169 kilometer van Castelraimondo naar Lido di Fermo kende lange tijd een weinig spectaculair verloop. Een kopgroep met zes renners (met behalve Würtz-Schmidt de Portugees Nélson Oliveira, de Belgen Jan Bakelants en Brent Van Moer, de Let Emils Liepins en de Italiaan Simone Velasco) kreeg een marge van zo'n zes minuten van het peloton.

Geen enkele ploeg bleek in de vier omlopen rondom finishplaats Lido di Fermo echt geïnteresseerd in het terughalen van de vluchters, die met twee minuten voorsprong aan de laatste ronde van 11 kilometer begonnen.

Op het laatste klimmetje werd de snelle Liepins gelost, waardoor de vijf overgebleven vluchters om de dagzege mochten gaan sprinten. Oliveira trok de sprint aan, waarna Würtz Schmidt (26) net te snel was voor Van Moer.

Het is voor de voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de beloftes zijn eerste grote succes sinds 2016, toen hij een etappe in de Ronde van Denemarken won. Voor zijn ploeg Israel Start-Up Nation is het de eerste overwinning in 2021.

Pogacar verdedigt in tijdrit ruim minuut voorsprong op Van Aert

Het peloton met klassementsleider Pogacar, nummer twee Wout van Aert en Mathieu van der Poel, de etappewinnaar van zondag, kwam op 1.09 minuut van Würtz Schmidt over de streep.

Dinsdag eindigt de Tirreno met een individuele tijdrit van 10 kilometer. Pogacar verdedigt een voorsprong van 1.15 minuut op Jumbo-Visma-renner Van Aert.