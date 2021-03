Primoz Roglic beleefde zondag een zeer ongelukkige slotdag in Parijs-Nice. De klassementsleider, die twee keer viel en zo de eindzege verspeelde aan Maximilian Schachmann, gaf na afloop alleen zichzelf de schuld.

"Ik heb een paar fouten gemaakt en daarom zat ik niet meer in de eerste groep", zei de 31-jarige Roglic. "Dat is het leven: soms doe je het goed en soms doe je het slecht. Vandaag was niet onze beste dag."

De renners moesten zondag in de achtste en laatste etappe drie rondjes van iets meer dan 30 kilometer rijden. In de eerste omloop ging Roglic onderuit in een lastige afdaling, wat hem flink wat schaafwonden opleverde. "En mijn linkerschouder schoot ook uit de kom."

De kopman van Jumbo-Visma kwam met hulp van zijn ploeggenoten redelijk snel terug in het peloton, maar in de volgende ronde viel hij in dezelfde afdaling opnieuw.

"Zijn ketting ging eraf en het kostte hem wat tijd om die er weer op te krijgen", aldus ploegleider Grischa Niermann. "Primoz kwam daarna nog op 20 meter van de achterkant van het peloton, maar toen knapte het elastiek en was het klaar."

Roglic neemt BORA en Astana niks kwalijk

Dat kwam ook doordat BORA-hansgrohe (de ploeg van nummer twee in het klassement Schachmann) en Astana (voor de nummers drie en vier Aleksandr Vlasov en Ion Izagirre) na de tweede val van Roglic flink doortrokken aan kop van het peloton.

"Ik weet niet of ik blij kan zijn, dit is geen leuke manier om een koers te winnen", zei Schachmann, die Parijs-Nice voor het tweede jaar op rij op zijn naam schreef. "Het was bij de tweede val van Roglic lastig om te wachten, want het was echt koers. Er reed een sterke kopgroep vooruit en we wilden voor de ritzege gaan."

Roglic nam BORA en Astana niks kwalijk. "Natuurlijk niet. Dit hoort bij koers, het is heel normaal dat ze op kop gingen rijden. Ik heb deze koers zelf verloren en daar moet ik lessen uit trekken."

Niermann vindt ook dat Jumbo-Visma zelf de eindzege heeft verspeeld. "Wij hebben het vandaag niet goed gemanaged. Bij de eerste val van Primoz wachtte het peloton nog, bij de tweede niet meer. Dat is wielrennen. Misschien hadden wij wel hetzelfde gedaan als we tweede of derde in het klassement hadden gestaan. We kunnen vandaag alleen onszelf de schuld geven."

Roglic, die vorig jaar op de voorlaatste dag de leiderstrui in de Tour de France kwijtraakte, keek zondag al vooruit naar zijn volgende koers, de Ronde van Baskenland (5-10 april). "We zijn nu natuurlijk even teleurgesteld, maar het leven gaat gewoon door. We zullen sterk terugkomen en in de volgende koersen weer voor de zege vechten."