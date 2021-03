Primoz Roglic heeft zondag de eindzege in Parijs-Nice verspeeld. De 31-jarige Sloveen ging twee keer onderuit in de achtste en laatste etappe en zag dat de Duitser Maximilian Schachmann voor het tweede jaar op rij de Franse WorldTour-koers op zijn naam schreef.

Roglic, die vorig jaar de Tour de France-winst verspeelde op de voorlaatste dag, domineerde bij zijn debuut in Parijs-Nice met drie ritzeges. Hij begon de laatste etappe met een geruststellende voorsprong van 52 seconden op Schachmann, maar verspeelde de bijna zekere eindzege door twee valpartijen.

De ritzege ging naar de Deen Magnus Cort, die in de sprint van een kleine groep afrekende met de Fransman Christophe Laporte. Dylan van Baarle was de beste Nederlander op plek zes.

In het eindklassement heeft Schachmann een voorsprong van negentien seconden op de nummer twee Aleksandr Vlasov. De Spanjaard Ion Izagirre (derde op 23 seconden), de Australiër Lucas Hamilton (vierde op 41 seconden) en de Belg Tiesj Benoot (vijfde op 42 seconden) completeren de top vijf. Van Baarle is de nummer dertien op bijna twee minuten.

Roglic kwam zondag binnen op drie minuten en acht seconden van Cort en duikelde in het klassement naar plek vijftien.

Roglic gaat onderuit in afdaling

De slotetappe mocht vanwege de coronamaatregelen niet finishen op de beroemde Promenade des Anglais in Nice. De achtste rit was ook ingekort naar slechts 93 kilometer. De renners moesten nog wel drie keer over een col van de tweede categorie.

In de afdaling na de eerste passage over de Côte de Duranus ging Roglic onderuit. De kopman van Jumbo-Visma werd met hulp van zijn ploeggenoten snel teruggebracht naar het peloton, maar hij had flink wat schaafwonden en scheuren in zijn koersbroek.

Met nog zo'n 30 kilometer te gaan viel Roglic nog een keer en reed hij wederom achter het peloton. BORA-hansgrohe (voor Schachmann) en Astana (voor Vlasov en Izagirre) trokken meteen flink door, terwijl Jumbo-Visma de geletruidrager uit alle macht probeerde terug te brengen.

Roglic kwam op een seconde of tien van de grote groep, maar hij kreeg geen aansluiting. De nummer één van de UCI-ranking had geen steun meer en verloor al gauw minuten.

Vooraan probeerde Vlasov nog voor de eindzege te gaan, maar de Rus kwam niet weg. Een aanval van Vlasovs ploeggenoot Izagirre werd ook gecounterd door Schachmann, waardoor de 27-jarige Duitser Parijs-Nice net als vorig jaar won.