Mathieu van der Poel is blij met zijn ritzege zondag in Tirreno-Adriatico. De Nederlander ging op 65 kilometer van de streep al ten aanval, reed 51 kilometer alleen en kwam solo over de meet. Van der Poel had een opvallende reden voor zijn vroege demarrage.

"Ik ging vroeg in de aanval omdat ik het koud had. Ik voelde me tot 20 kilometer van de finish ook goed", zei de 26-jarige Van der Poel na afloop van de vijfde etappe. De Nederlander had vrijdag ook al de de derde etappe op zijn naam geschreven.

Van der Poel sprong zondag al voordat de finale echt begonnen was weg uit het peloton en nam een voorsprong van ruim drie minuten. Tadej Pogacar ging in de slotkilometers op jacht naar de Nederlands kampioen en kwam steeds dichterbij, maar de Tour de France-winnaar en leider in Tirreno-Adriatico gaf uiteindelijk tien seconden toe op Van der Poel.

"Ik reed me helemaal leeg in de laatste kilometers, ik kan me niet herinneren dat ik ooit al zo diep ben geweest in een wedstrijd", aldus Van der Poel. "Ik kreeg te horen dat Pogacar eraan kwam, maar ik was niet eens in staat om te luisteren. Ik wilde gewoon zo snel mogelijk de finishlijn halen. De laatste 15 kilometer waren een hel."

Pogacar, die ondanks zijn tweede plek wel zijn leiding in het algemeen klassement verstevigde, was tevreden met het resultaat. "Toen ik zag dat Wout van Aert het moeilijk had, wilde ik meer tijd pakken voor het klassement. Ik had niet gedacht dat ik ooit in de buurt zou komen van Van der Poel."

Tirreno-Adriatico gaat maandag verder met een vlakke etappe en wordt dinsdag afgesloten met een individuele tijdrit. Pogacar heeft een voorsprong van 1.15 minuten op Van Aert.