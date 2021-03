Mathieu van der Poel heeft zondag op indrukwekkende wijze zijn tweede ritzege geboekt in Tirreno-Adriatico. De Nederlands kampioen rondde in de loodzware vijfde etappe een solo van 51 kilometer succesvol af.

Van der Poel had met nog 20 kilometer te gaan een voorsprong van 3,5 minuut op de groep met favorieten. Klassementsleider Tadej Pogacar kwam in de finale snel dichterbij, maar uiteindelijk hield Van der Poel op de streep in Castelfidardo tien seconden over op de Sloveen.

De 26-jarige Nederlander, die na de finish minutenlang volledig kapot op het asfalt zat, verloor zaterdag in de vierde rit meer dan twintig minuten en doet niet mee in de strijd om de eindzege. Pogacar verstevigde de leiding in het klassement.

Wout van Aert kwam zondag als derde over de streep op 49 seconden van Van der Poel. Egan Bernal werd vijfde op meer dan twee minuten. In het klassement heeft Pogacar nu 1.15 minuten voorsprong op nummer twee Van Aert. Mikel Landa staat derde op 3 minuten en Bernal is de nummer vier op 3.30 minuten.

Van der Poel won vrijdag al de derde etappe van de Tirreno. In totaal staat hij dit seizoen op vier zeges. Maandag is er een vlakke rit en dinsdag wordt de Italiaanse WorldTour-koers afgesloten met een tijdrit.

Van der Poel begint al op 65 kilometer van de streep met aanvallen

Van der Poel liet zich zaterdag al vroeg lossen op de zware slotklim, omdat hij geen klassementsambities heeft in deze Tirreno en zondag weer een kans op een ritzege zag. De Nederlander begon in de Italiaanse kou maar weer eens vroeg met aanvallen; al op 65 kilometer van de streep zette hij voor het eerst aan.

De kopman van Alpecin-Fenix kreeg bijna alle grote namen met zich mee, al miste wereldkampioen Julian Alaphilippe de slag door materiaalpech. Door de flinke versnelling werd de vroege kopgroep (Davide Ballerini, Pello Bilbao, Filippo Ganna, Robert Stannard en Jonas Rickaert) snel ingerekend.

Na een demarrage van Bernal ontstond er vooraan een elitegroepje met verder ook Van der Poel, Pogacar, Van Aert en Sergio Higuita. Op het moment dat het kwintet werd bijgehaald, versnelde Van der Poel nog een keer. De wereldkampioen veldrijden sloeg nu wel een gat, met nog 51 kilometer over meerdere steile klimmetjes te gaan.

Ondanks een rits aan toprenners in de achtervolgende groep, liep Van der Poel in rap tempo uit. Met nog 20 kilometer te gaan was zijn voorsprong opgelopen naar meer dan drie minuten.

Dat was het moment voor Pogacar om te demarreren in de achtervolgende groep. De Tour de France-winnaar kwam nog heel dicht in de buurt van Van der Poel, maar de Nederlander had net voldoende kracht over zijn belager van zich af te houden.