Voormalig Team Sky-arts Richard Freeman heeft zondag in een interview met de Britse krant Mail on Sunday ontkend dat hij ooit verboden middelen heeft verstrekt aan een wielrenner.

"Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik ben geen dopingdokter", zegt de 61-jarige Freeman. "Ik begrijp dat er mensen zijn die me niet geloven, maar ik heb in mijn leven nog nooit doping aan een renner gegeven."

Een medisch tribunaal in Manchester oordeelde vrijdag dat de Britse arts schuldig is aan het bestellen van testosteron, "terwijl hij wist of dacht dat het aan een atleet zou worden gegeven om diens prestaties te verbeteren".

Freeman heeft toegegeven dat hij tien jaar geleden dertig zakjes testosterongel heeft besteld, maar hij blijft bij zijn verhaal dat die bedoeld waren om de erectiestoornis van de toenmalige coach Shane Sutton te behandelen. Sutton ontkent dat in alle toonaarden.

Volgens Freeman, die een bekentenis over 18 van de 22 aanklachten tegen hem heeft afgelegd, is er geen enkel bewijs dat de testosteron bedoeld was voor een renner.

"Ik ben geschokt door de uitspraak van het tribunaal. Het is ongelooflijk. Ik heb nog steeds geen bewijs gezien voor welke renner de testosteron dan bedoeld zou zijn geweest. Ja, het is terecht dat ik voor het tribunaal sta, maar ik heb een goed geweten en kan zeggen dat ik de testosteron niet besteld heb met het idee om ermee vals te spelen."

INEOS ontkent dopinggebruik

INEOS Grenadiers, de opvolger van Team Sky, meldde vrijdag na het oordeel van het tribunaal niet te geloven dat een van de renners ooit testosterongel of een ander verboden middel heeft gebruikt.

Het tribunaal zal woensdag bepalen of Freeman als dokter kan blijven werken.