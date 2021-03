Wout van Aert is niet teleurgesteld na het verliezen van zijn leiderstrui in de Tirreno-Adriatico. De Belg van Jumbo-Visma moest zaterdag in de koninginnenrit van de Italiaanse rittenkoers 45 seconden toegeven op ritwinnaar Tadej Pogacar, die ook de leidende positie in het klassement overnam.

"Ik ben blij met mijn prestatie van vandaag. Ik heb er het maximale uitgeperst", aldus Van Aert op de website van Jumbo-Visma. "De concurrentie begon al vroeg met aanvallen, waardoor het een heel lastige opdracht werd. Ik reed een constant tempo, iets wat het best bij mijn capaciteiten past. Ik ving erg veel wind en dat maakte het lastig."

Op de bijna 15 kilometer lange slotklim naar Prati di Tivo rukte Pogacar zich op 5 kilometer van de streep los van de groep met favorieten. Daarin hield Van Aert knap stand. De Belgische kopman van Jumbo-Visma staat niet te boek als klimmer, maar reed tot diep in de finale alleen op kop van de groep.

"In het begin hoopte ik nog op steun van andere renners, maar ik realiseerde me al snel dat het van mezelf moest komen. Ik maakte er in gedachten een soort tijdrit van en heb alles gegeven tot op de streep. Als iemand anders de blauwe trui had gehad, zou ik ook in het wiel gaan zitten. Nu kon ik mij niet verschuilen en heb ik gereden voor mijn klassement."

Wout van Aert voorafgaand aan de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico. Wout van Aert voorafgaand aan de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico. Foto: ANP

'Ik geef niet op'

Met nog drie ritten te gaan staat de 26-jarige Van Aert 35 seconden achter Pogacar in het algemeen klassement. Op de slotdag volgt een individuele tijdrit over 10 vlakke kilometers, een specialiteit van de tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden.

"Pogacar heeft nu een mooie voorsprong op mij, maar ik geef nog niet op en zal er in de komende drie dagen alles aan doen om het hoogst haalbare te bereiken", aldus Van Aert. "Het team is heel sterk en dat doet mij deugd."