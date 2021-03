Tadej Pogacar heeft zaterdag grote indruk gemaakt in de Tirreno-Adriatico. De Tour-winnaar van vorig jaar kwam in de koninginnenrit solo over de meet en nam ook de leiderstrui van Wout van Aert over.

De 23-jarige Pogacar sprong op ruim 5 kilometer van de streep weg en bleef uit handen van Simon Yates, die zes seconden moest toegeven. Van Aert, die deze vierde etappe als klassementsleider begon, hield de schade beperkt tot 45 seconden. Egan Bernal zakte door het ijs en verdween uit de top van het klassement.

Het is voor Pogacar alweer zijn derde zege van het seizoen. De Sloveen won eerder een etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij schreef ook het eindklassement van de rittenkoers op zijn naam.

Mathieu van der Poel, die vrijdag nog op imponerende wijze de derde rit won, deed geen gooi naar de etappezege. De kopman van Alpecin-Fenix liet zich al vroeg op de slotklim naar Prati di Tivo lossen uit het peloton om zich te sparen voor de resterende ritten.

De Tirreno-Adriatico duurt nog tot en met dinsdag. Op de slotdag staat een individuele tijdrit over 10 vlakke kilometers op het programma. Zondag volgt opnieuw een zware heuvelrit. Tot dusver gingen de ritzeges in de heuveletappes naar specialisten Van der Poel, Van Aert of Julian Alaphilippe.

Pogacar valt meerdere keren aan

De koninginnenrit van de Tirreno-Adriatico voerde het peloton over 148 kilometer van Terni naar Prati di Tivo. Bij de eerste de beste aanval was de kopgroep al een feit. De Italiaan Mattia Bais, de Deen Mads Würtz Schmidt en de Fransman Benjamin Thomas kregen de zegen van de grote groep en hadden op het hoogtepunt een voorsprong van ruim 8,5 minuut.

Op de flanken van de bijna 15 kilometer lange slotklim naar Prati di Tivo ging Würtz Schmidt solo verder, maar de voorsprong van de Deen liep na een eerste demarrage van Bernal en Pogacar op 8 kilometer van de streep fors terug. Van Aert kon toen nog aanpikken bij het duo en reed voornamelijk op kop van de groep met favorieten.

Niet veel later probeerde Pogacar het opnieuw en dit keer had Bernal geen antwoord op de aanval van de Sloveen. Ook Geraint Thomas, die even daarvoor een voorsprong op de groep had genomen, kon het tempo van de Tour-winnaar van vorig jaar niet volgen. Ondanks aanvallen van Bernal en een sterke achtervolging van Yates reed Pogacar onbedreigd naar de ritzege en de leiderstrui.