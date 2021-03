Primoz Roglic heeft zaterdag zijn derde ritzege in Parijs-Nice geboekt. De klassementsleider van Jumbo-Visma rekende in een bergetappe op 50 meter van de streep vluchter Gino Mäder in en ging solo over de meet.

Roglic rukte zich op 300 meter van de top van de slotklim naar Valdeblore La Colmiane los van een groep klassementsrenners en sprintte nog net langs Mäder, die vanaf de start in de kopgroep reed. Hij bleef de Zwitser op de streep twee seconden voor.

Door de nieuwe ritzege kan de 31-jarige Roglic, die woensdag en vrijdag ook al zegevierde, de eindzege in de Franse rittenkoers bijna niet meer ontgaan. Hij breidde zijn voorsprong op nummer twee Maximilian Schachmann met 8 seconden uit naar 52 seconden.

Zondag staat de slotrit van Parijs-Nice op het programma. Dan werken de renners een heuvelrit van bijna 93 kilometer af van Le Plan-du-Var naar Levens. De eindstreep zou oorspronkelijk op de boulevard in Nice worden getrokken, maar vanwege de strenge coronamaatregelen is de aankomst verplaatst naar Levens.

Pas laat vuurwerk op slotklim

De zevende etappe van Parijs-Nice voerde het peloton over 119 glooiende kilometers van Le Broc naar Valdeblore La Colmiane. Al vlak na de start kwam de vlucht van de dag tot stand. De dertien vluchters, met onderen anderen de Belgen Thomas De Gendt en Laurens De Plus en groenetruidrager Sam Bennett, kregen alleen niet meer dan drie minuten van het peloton.

Op de eerste kilometers van de de ruim 16 kilometer lange slotklim naar Valdeblore La Colmiane bleven er nog zes koplopers over, onder wie Alexey Lutsenko en Dylan Teuns. Lutsenko moest zijn strijd echter staken vanwege kramp, waarna Neilson Powless en Mäder zich losrukten van de rest.

Op zo'n 10 kilometer van de streep nam Jumbo-Visma het heft in handen in het uitgedunde peloton, maar de twee handhaafden een voorsprong van veertig seconden. Op een kleine 5 kilometer ging Mäder solo.

Niet veel later plaatste Steven Kruijswijk een forse tempoversnelling en liep de voorsprong van Mäder flink terug. Het was het sein voor Schachmann om te demarreren, waarna Roglic op 1 kilometer van de streep ten aanval ging en alleen Schachmann in zijn wiel meekreeg. Na een hergroepering volgde op 300 meter van de streep de beslissende demarrage van Roglic.